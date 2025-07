Miał być drugim Błaszczykowskim, jest na zakręcie. Oto jego decyzja

Przygoda Michała Skórasia w Belgii - delikatnie mówiąc - nie idzie po jego myśli. W ostatnim sezonie grał bardzo mało, co przełożyło się także na liczby. Co ciekawe w ostatnim sparingu z Rakowem Częstochowa również nie zagra. Dziennikarze TVP Sport zapytali go, co dalej. Oto co odpowiedział.