Polak zrobił furorę w Holandii. Teraz zmienia klub. Tam będzie grał

Oskar Zawada jeszcze kilka lat temu odbił się od Ekstraklasy. Przez sześć sezonów w barwach Arki Gdynia Wisły Płock, Rakowa Częstochowa i Stali Mielec zdobył zaledwie 11 bramek, co jak na napastnika jest wynikiem dość kiepskim. Za granicą robi jednak furorę. Po dwóch świetnych sezonach z nowozelandzkim Wellington Phoenix rok temu przeniósł się do Holandii. W tamtejszym RKC Waalwijk spisywał się rewelacyjnie. Choć klub zajął przedostatnie miejsce w tabeli i spadł z Eredivisie, sam Zawada strzelił aż 11 goli. Było więc niemal pewne, że tego lata dojdzie do transferu z jego udziałem.

Oficjalnie: Oskar Zawada piłkarzem FC Groningen. "Nowy rozdział"

Jeszcze w czerwcu media informowały, że Zawadą interesuje się sc Heerenveen, które chciałoby wpłacić za niego klauzulę odstępnego. Tak się jednak nie stało. Ostatecznie Zawada trafił do innego holenderskiego klubu - FC Groninigen, o czym ten poinformował w piątek w mediach społecznościowych. - Nowy rozdział w historii Zawady. FC Groningen pozyskał Oskara Zawadę. 29-letni polski napastnik dołączył do klubu z RKC Waalwijk i podpisał kontrakt do połowy 2028 roku - mogliśmy przeczytać na platformie X.

Polski napastnik podpisał zatem trzyletni kontrakt i - jak przekazała oficjalna strona klubu - za moment dołączy do reszty drużyny, która przebywa na obozie treningowym w Delden. - Czuję głód, by ponownie udowodnić swoją wartość w FC Groningen. Kibice mogą oczekiwać we mnie napastnika, który gra z sercem, daje z siebie wszystko, by wygrywać i uwielbia strzelać gole - zapewniał sam Zawada.

FC Groninigen, do którego przeszedł Polak, to 13. zespół poprzedniego sezonu Eredivisie. Jeszcze nigdy w historii nie udało mu się wygrać mistrzostwa Holandii. W sezonie 2014/15 wywalczył za to krajowy puchar. O miejsce w wyjściowym składzie Zawada będzie rywalizował z Thomem van Bergenem. 21-latek w poprzednim sezonie strzelił zaledwie 5 goli w 36 występach.