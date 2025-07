Kibice nie wytrzymali po tym, co zrobił Lewandowski. "Siwy bajerant"

42 gole i trzy asysty - tak wyglądał sezon 2024/25 w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Był to solidny wynik, a przecież pamiętajmy, że w końcówce doznał on kontuzji. Nieuniknione jest jednak to, że zbliża się koniec kontraktu Polaka, który prawdopodobnie będzie musiał szukać sobie nowego pracodawcy. Zanim do tego dojdzie, przygotowuje się już do nadchodzących rozgrywek i widać, że forma fizyczna jest bardzo dobra. Teraz zdecydował się za to na dość niespodziewaną zmianę.

Lewandowski zaskoczył wszystkich. Oto na co zdecydował się przed startem sezonu

Lewandowski w czwartek wieczorem zamieścił w mediach społecznościowych post, w którym pochwalił się fanom, że zmienił kolor fryzury. "New season, new hair, same goals" - napisał, co w tłumaczeniu na język polski oznacza: "Nowy sezon, nowe fryzura, te same cele". Nie trzeba było długo czekać na reakcję kibiców, którzy nie pozostawili złudzeń.

"Siwy bajerant","chyba to jeszcze nie emerytura", "chyba znowu przegrał zakład", "kryzys wieku średniego" - można było przeczytać. Szybko skomentował to również kolega z drużyny Gavi, który przecież niedawno również przefarbował włosy. "Haha, dobra fryzura bracie" - napisał. Anna Lewandowska dodała z kolei wyłącznie dwie emotikony: ogień oraz serduszko, co pokazuje, że zaakceptowała pomysł męża.

Napastnik FC Barcelony nieco "skserował" zatem pomysł od kolegi z drużyny Lamine'a Yamala oraz Arkadiusza Milka, którzy również zdecydowali się na taką zmianę. Ten drugi musiał zmierzyć się z niemałą krytyką. "Nie przebywaj tak długo na słońcu, bo się połamiesz" - można było przeczytać w komentarzach na Instagramie.

FC Barcelona rozpocznie przygotowania do nadchodzącego sezonu dopiero w niedzielę 13 lipca, kiedy odbędą się badania lekarskie. Następnego dnia zawodnicy, w tym oczywiście Lewandowski czy Wojciech Szczęsny, spotkają się już na boisku. Pod koniec lipca czeka ich za to Asian Tour, podczas którego rozegrają trzy sparingi.