Walkower w meczu Legii? "Aktobe wykorzystało jedną zmianę"

Do dużego zamieszania doszło w zespole Aktobe FK tuż przed rozpoczęciem czwartkowego meczu z Legią Warszawa. Napastnik Artur Szuszenaczew miał wybiec w podstawowym składzie, natomiast na boisku go nie widać. Dlaczego? Dziennikarz Paweł Gołaszewski ujawnił, że niewiele brakowało do... walkowera.