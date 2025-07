Raków idzie na zakupy. To były piłkarz Realu Madryt!

Raków Częstochowa kończy przygotowania do nadchodzącego sezonu. Marek Papszun nie ma jednak prostego zadania, zwłaszcza że coraz bardziej "kruszy" mu się kadra. Nie tak dawno Władysław Koczerhin zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, następnie podano, że Iviego Lopeza czeka dłuższa przerwa, natomiast na koniec dowiedzieliśmy się, że Jean Carlos Silva naderwał poboczne więzadła kolana i będzie niedostępny przez ponad miesiąc. Raków robi jednak, co może, by "wyrównać straty".

REKLAMA

Zobacz wideo Zbudował skocznię w ogrodzie, teraz organizuje tam konkursy. Jak wyglądają skoki amatorów?

Raków rusza po byłego piłkarza Realu Madryt. Nie do wiary

Portal Meczyki.pl poinformował w czwartek, że na liście życzeń Rakowa znalazł się Hugo Vallejo. Ten od początku lipca jest wolnym zawodnikiem, gdyż zespół SD Huesca nie przedłużył z nim kontraktu. Było to dość spore zaskoczenie, zwłaszcza że po awansie na zaplecze La Liga rozegrał w ubiegłym sezonie 27 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Łącznie na tym poziomie rozgrywkowym zaliczył 113 występów.

Vallejo jest wychowankiem Granady, natomiast później szkolił się w Maladze. Niespodziewanie pięć lat temu Real Madryt Castilla wyłożył za niego 300 tys. euro. Potem grał jeszcze dla Realu Valladolid, Ponferradiny, aż w końcu trafił do Hueski. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk ujawnił, że poza Rakowem Hiszpan wzbudził zainteresowanie również innej drużyny z ekstraklasy - Piasta Gliwice.

Gdyby Vallejo zdecydował się na przejście do Rakowa, byłby to piąty transfer w letnim okienku transferowym. Wcześniej do drużyny Marka Papszuna dołączyli Apostolos Konstantopoulos, Karol Struski, Oskar Repka oraz Lamine Diaby-Fadiga. Nie wliczamy do tego grona oczywiście tych, którzy spędzili w Częstochowie ostatnie miesiące, a teraz zostali po prostu wykupieni po okresie wypożyczenia, czyli: Jonatan Braut Brunes oraz Jesus Diaz.

Jeśli Hiszpan podpisałby kontrakt z Rakowem, o miejsce w pierwszym składzie rywalizowałby m.in. z Patrykiem Makuchem, Srdjanem Plavsiciem, wspomnianymi Diaby-Fadigą, Brunesem oraz Diazem, a ponadto Leonardo Rochą i wracającym z wypożyczenia Tomaszem Walczakiem.

Raków rozpocznie zmagania ligowe 19 lipca, kiedy na wyjeździe zmierzy się z GKS-em Katowice. Pięć dni później czeka go za to mecz z MSK Żilina w Lidze Konferencji.