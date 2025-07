Real Madryt w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata zmierzył się z PSG. Spotkanie zapowiadało się bardzo ekscytująco, a finalnie okazało się całkowicie jednostronne. Ekipa z Paryża była zdecydowanie lepsza i wygrała aż 4:0. Gole strzelali Ousmane Dembele, Goncalo Ramos i dwukrotnie Fabian Ruiz.

Zobacz wideo "Dostaję po plecach, bo ludzie wiedzą, jak mam na nazwisko"

Piłkarze PSG podbiegli do Mbappe po meczu. Oto co zrobili

To spotkanie było wyjątkowe dla Kyliana Mbappe. Francuz w latach 2018-2024 występował w PSG, a latem zeszłego roku przeniósł się do Realu Madryt. Byli już koledzy z drużyny nie zapomnieli o napastniku. Kamery zarejestrowały, jak po ostatnim gwizdku część z nich podeszła do niego, aby przybić piątkę i go pocieszyć. Materiał wideo z tej sytuacji zebrał aż 1,5 miliona wyświetleń. Pojawiły się także zdjęcia między innymi z nim i Achrafem Hakimim.

Mbappe nie może być zadowolony ze swojego występu. Francuz zawiódł i nie miał wielu okazji do wykazania się, na co uwagę zwróciły hiszpańskie media. "Mbappe ledwo chodził, a Dembele błyszczał i zrobił to dzięki instrukcjom Luisa Enrique, podczas gdy madrycki napastnik przeszedł przez mecz zupełnie niezauważony. Jeden z nich jest na dobrej drodze do zdobycia Złotej Piłki, drugi jest daleki od zbliżenia się do oczekiwań, jakie przed nim stawiano" - napisał "Sport".

Kylian Mbappe przez lata gry w PSG rozegrał łącznie 308 meczów, w których strzelił 256 goli i zaliczył 110 asyst. Z klubem sięgnął między innymi sześciokrotnie po mistrzostwo Francji. W zeszłym sezonie, już w barwach Realu, rozegrał 59 spotkań i miał na koncie 49 bramek.

PSG po pokonaniu Realu Madryt awansowało do finału Klubowych Mistrzostw Świata. Tam zmierzy się z Chelsea. Mecz odbędzie się w niedzielę o godzinie 21:00.