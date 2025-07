Kompromitacja Realu na KMŚ. Hiszpanie wskazali winnych. "Okropne"

W środę odbył się drugi półfinał Klubowych Mistrzostw Świata, w którym Real Madryt zmierzył się z PSG. Kibice spodziewali się bardzo wyrównanego i pełnego emocji meczu, a starcie okazało się całkowicie jednostronne. Ekipa z Paryża była wyraźnie lepsza i ograła Real aż 4:0. Arbitrem tego spotkania był Szymon Marciniak.

PSG demoluje Real. Hiszpańska prasa wskazuje winnych

Mało kto spodziewał się, że Real dozna aż tak bolesnej porażki. Hiszpańska prasa była bardzo rozczarowana i ostro skrytykowała piłkarzy. "Zbiorowe samobójstwo Realu. To okropny sposób na pożegnanie się z turniejem" - czytamy w "AS", gdzie zwrócono uwagę na poważne błędy Antonio Rudigera i Raula Asencio przy dwóch pierwszych golach. "W ciągu pierwszych dziesięciu minut popełnili dwa groteskowe błędy, które zakończyły mecz" - czytamy dalej.

"PSG awansuje do finału po zmiażdżeniu Realu" - ogłosiło "Mundo Deportivo". Dziennikarze również skupili się na błędach Rudigera i Asencio. "Dziewięć minut. Tyle trwał półfinał pomiędzy PSG i Realem Madryt. Dziewięć minut wystarczyło Asencio i Rudigerowi na popełnienie dwóch poważnych błędów. Po tym druzgocącym meczu, Real opuścił Klubowe Mistrzostwa Świata z poczuciem winy i wieloma wątpliwościami" - napisali Hiszpanie.

"PSG miażdży Real" - czytamy w "Marce". Także i tutaj dziennikarze podkreślili przede wszystkim wpadki piłkarzy Realu. "Błędy Asencio i Rudigera zrujnowały mecz jeszcze przed 10. minutą" - stwierdzili. "Sport" natomiast zwrócił uwagę na to, jak zaprezentowali się Ousmane Dembele i Kylian Mbappe. "Mbappe ledwo chodził, a Dembele błyszczał i zrobił to dzięki instrukcjom Luisa Enrique, podczas gdy madrycki napastnik przeszedł przez mecz zupełnie niezauważony. Jeden z nich jest na dobrej drodze do zdobycia Złotej Piłki, drugi jest daleki od zbliżenia się do oczekiwań, jakie przed nim stawiano" - czytamy. Żadne ze źródeł nie napisało nic o Szymonie Marciniaku.

W finale Klubowych Mistrzostw Świata PSG zmierzy się z Chelsea. Mecz odbędzie się w niedzielę o godzinie 21:00.