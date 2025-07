Niewiarygodne, czyj transfer szykuje Wieczysta. Polak, który miał podbić Europę

Wieczysta ściągnęła do siebie już kilku piłkarzy. Do pierwszoligowego beniaminka z Krakowa trafili Jacky Donkor, Kamil Pestka, Carlitos, Dawid Szymonowicz, czy Kamil Soberka (wypożyczenie z Górnika Zabrze, pozostali to transfery definitywne). Za żadnego z tych piłkarzy Wieczysta nie dała ani grosza.

Wieczysta szykuje kolejny duży transfer

Ofensywna transferowa Wieczystej cały czas trwa. Według doniesień portalu meczyki.pl krakowski klub jest bardzo blisko porozumienia z Karolem Filą. W 2021 r. przeszedł z Lechii Gdańsk do RC Strasbourg Alsace. Jednak zagraniczna przygoda nie potoczyła się tak, jakby 27-latek tego sobie życzył.

Nie spełnił oczekiwań w trakcie półrocznego wypożyczenia do Zulte Waregem w 2023 r. Potem nie mógł liczyć na regularną grę w Strasburgu, zaliczył zaledwie trzy występy w rezerwach. Rok temu przeszedł do Dender, beniaminka belgijskiej Jupiler League. W grudniu 2024 r. zerwał więzadła krzyżowe i wypadł do końca sezonu.

Termin powrotu Fili na boisko jest nieznany. Nie przedłużył kontraktu z Dender, ten wygasł 30 czerwca. Wróciłby zatem do Polski po to, żeby się odbudować i wrócić do rytmu meczowego, którego zdecydowanie mu brakuje.

Fila występuje na pozycji prawego obrońcy, ale może też grać na prawym wahadle lub jako skrzydłowy.

Karol Fila jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 600 tysięcy euro.

Pierwszy mecz w Betclic 1. Lidze Wieczysta zagra w piątek 18 lipca. Otworzy rozgrywki wyjazdowym starciem ze Śląskiem Wrocław, spadkowiczem z PKO Ekstraklasy.