Jest wyrok sądu. Carlo Ancelotti skazany na karę więzienia!

Cała sprawa dotycząca oszustw Ancelottiego ma swoje źródło w wydarzeniach z lat 2014-15. Włoch prowadził wówczas Real Madryt podczas swojej pierwszej przygody z tym klubem. Wedle doniesień hiszpańskiej agencji prasowej EFE szkoleniowiec miał wówczas dokonywać przekrętów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W 2014 roku oszukał Skarb Państwa na kwotę ponad 386 000 euro, a w 2015 było to już ponad 675 000 euro, czyli łącznie ponad milion.

Ancelotti miał oszukać Hiszpanię nawet na ponad milion euro. Więzienie i grzywna dla Włocha

Postępowanie trwało bardzo długo, ale zgodnie z informacjami EFE wyrok wreszcie zapadł. Wydał go 30. Sąd Okręgowy w Madrycie. Ancelottiego oczyszczono z zarzutów dotyczących roku 2015, ale jeśli chodzi o 2014, to wręcz przeciwnie. Za oszustwa podatkowe włoski szkoleniowiec otrzymał karę roku pozbawienia wolności, a w dodatku musi zapłacić taką samą grzywnę, jak wartość szkód przez niego spowodowanych. Będzie to dokładnie 386 361,93 euro. W dodatku Ancelotti nie będzie mógł korzystać w Hiszpanii z żadnego publicznego wsparcia, dotacji czy podatkowych ulg i ubezpieczenia przez następne trzy lata.

Brazylia może odetchnąć. Ancelotti nie trafi za kraty

Selekcjoner reprezentacji Brazylii początkowo apelował o uniewinnienie, ale gdy zdał sobie sprawę, że nic z tego nie będzie, zmienił prośbę na łagodne potraktowanie, jako że wszelkie długi miał spłacić już w 2021 roku. Czy taka decyzja sądu oznacza, że włoski szkoleniowiec musi udać się teraz do Hiszpanii, by odsiedzieć wyrok w więzieniu? Otóż nie. Zgodnie z hiszpańskim prawem wyroki do dwóch lat można odbyć w zawieszeniu i tak też będzie w przypadku Ancelottiego.

Brazylijska kadra nie musi się zatem obawiać o ewentualną utratę selekcjonera. Ancelotti objął funkcję w maju bieżącego roku, zaraz po rozstaniu z Realem Madryt. W swoim debiucie w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026 zremisował 0:0 z Ekwadorem, a w drugim meczu Brazylijczycy pokonali 1:0 Paragwaj.