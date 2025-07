Wiadomo, czym się zatruł Mbappe. Oto co zjadł w USA

Kylian Mbappe do tej pory nie miał zbyt wielu okazji, żeby pokazać się kibicom w Stanach Zjednoczonych przy okazji Klubowych Mistrzostw Świata. Piłkarz Realu nie zagrał nawet jednej minuty w fazie grupowej. Wszystko przez to, że cierpiał wtedy na ostre zapalenie żołądka oraz jelit. Francuz trafił do szpitala. Teraz poznaliśmy przyczynę tych problemów ze zdrowiem. Okazuje się, że winny jest kurczak.