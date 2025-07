Zawrzało między Pajor a rywalką. Po meczu wybuchła

Niestety Polki przegrały swój drugi mecz na Euro 2025 i po ostatnim starciu pożegnają się z tym turniejem. W pierwszej potyczce polegliśmy z Niemkami 0:2, a w rywalizacji ze Szwecją 0:3. "Rywalki jednak pozbawiły Polki złudzeń. Zarówno obraz gry, jak i statystyki były brutalne. Biało-Czerwone w całym meczu oddały tylko dwa celne strzały i prawie nie zagrażały bramce Szwedek, które mogły wygrać nawet wyżej niż 3:0" - relacjonował Kacper Marciniak na łamach Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać reprezentację Polski kobiet na Euro? Możejko: Sukcesem będzie zbudowanie fundamentu na przyszłość

Kapitan reprezentacji Szwecji wściekła się po starciu z Ewą Pajor

Kiedy wydawało się, że Szwedki nie mają powody do niezadowolenia, okazuje się, że po tym spotkaniu kapitanka tej reprezentacji - Kosovare Asllani jest niebotycznie wściekła. Wszystko przez żółtą kartkę, którą obejrzała w 30. minucie meczu. Piłkarka wdała się w pojedynek z Ewą Pajor. Kapitanki swoich zespołów ciągnęły się za koszulki. "Asllani została sprowadzona na ziemię i domagała się rzutu wolnego. Zamiast tego Szwedka dostała w drugą stronę rzut wolny – i żółtą kartkę" - opisuje szwedzko portal gp.se.

- Byłam tak wkurzona. Powinnam była dostać rzut wolny wcześniej, ona mnie ciągnie i nagle dostaję żółtą kartkę. Byłam naprawdę wkurzona - powiedziała Asllani po meczu w rozmowie ze Sportbladet.

Teraz 35-latka będzie musiała mieć się na baczności. Jeśli w kolejnym meczu ujrzy żółtą kartkę, w kolejnym zostanie zawieszona. - To denerwujące nosić to ze sobą, myśleć o tym i mieć to z tyłu głowy. Nie wiem, co o tym powiedzieć - kontynuowała.

Selekcjoner stanął w obronie swojej zawodniczki

Selekcjoner kobiecej reprezentacji Szwecji - Peter Gerhardsson poparł kapitan swojego zespołu. - To było całkowicie błędne. Najpierw została pociągnięta za koszulkę, więc w tej sytuacji powinniśmy mieć rzut wolny. Czasami nie widzisz wszystkich sytuacji, ale tę widzieliśmy bardzo dobrze, więc oczywiście pojawiła się frustracja. Ale potrzeba kolejnej kartki, żeby zostać zawieszonym, więc... ale to była ewidentnie zła decyzja - wyznał, cytowany przez aftonbladet.se.

Ekspert Radiosporten - Johan Elmander także miał trudności ze zrozumieniem, dlaczego Asllani została ukarana w tej sytuacji. - Jak ona może dostać za to kartkę? To ona powinna dostać rzut wolny, kiedy zostanie pociągnięta za koszulkę. Cofa się, ale liniowy musi to od razu zobaczyć. To tania żółta kartka - podkreślił, cytowany przez Sportbladet.

Zobacz też: "Polska zmiażdżona". Oto co Szwedzi napisali o naszej reprezentacji

Naszą kadrę czeka jeszcze starcie z reprezentacją Danii. Z kolei Szwedki zmierzą się z Niemkami o pierwsze miejsce w grupie. Te spotkania rozpoczną się 12 lipca o 21:00.