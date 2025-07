Reprezentacja Polski awans na Euro 2025 wywalczyła w grudniu zeszłego roku. W decydującym meczu Biało-Czerwone pokonały wówczas 1:0 drużynę Austrii, po bramce Ewy Pajor. Niedługo później dowiedzieliśmy się, że nasza kadra trafi do "grupy śmierci". Rywalkami Polek na ME okazały się bowiem Niemcy, Szwecja oraz Dania - a więc kolejno trzecia, szósta oraz dwunasta ekipa rankingu FIFA.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Tak wygląda tabela po meczu Polska - Szwecja na Euro 2025

W pierwszym meczu na Euro 2025 Biało-Czerwone mierzyły się z Niemkami, ośmiokrotnymi mistrzyniami Europy. Wtedy szczególnie w pierwszej połowie pokazywały niezłą grę i były w stanie zagrażać bramce rywalek, ale ostatecznie nie wywiozły z St. Gallen ani jednego punktu. Porażka z naszymi zachodnimi sąsiadkami oznaczała, że wtorkowe starcie ze Szwecją stało się "meczem o wszystko". Polki musiały je przynajmniej zremisować, aby myśleć o awansie do fazy pucharowej.

ZOBACZ TEŻ: Pajor robi więcej niż Lewandowski? Głośne słowa

To oczywiście nie mogło być łatwe, bo Szwecja to kolejna światowa potęga, która jeszcze w 2023 roku zajmowała pierwsze miejsce w rankingu FIFA. Polki potrzebowały zagrać perfekcyjnie, ale niestety przez cały mecz wyraźnie ustępowały faworytkom. Tym samym Szwedki, które w pierwszym meczu na Euro 2025 wygrały z Dunkami, mogły dopisać na swoje konto kolejne trzy punkty, po zwycięstwie 3:0.

Z racji, że (w przeciwieństwie do męskich rozgrywek) na kobiecym Euro nie da się wyjść z grupy z trzeciego miejsca, to występ Polek w międzynarodowym czempionacie niedługo się zakończy. Tak wygląda tabela grupy C po, jak się okazuje, przedostatnim meczu reprezentacji Polski w Szwajcarii.

1. Szwecja 6 pkt (4-0)

2. Niemcy 6 pkt (bramki 4-1)

3. Dania 0 pkt (1-3)

4. Polska 0 pkt (0-4)

12 lipca Biało-Czerwone zmierzą się jeszcze z reprezentacją Danii. Początek meczu jest zaplanowany na godzinę 21:00.