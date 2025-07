Tyle zarabia Ewa Pajor! Aż trudno uwierzyć

Nie jest tajemnicą, że piłkarki zarabiają znacznie mniej niż ich koledzy po fachu. To zresztą temat powracającej debaty w sportowym środowisku. Jednak akurat Ewa Pajor absolutnie nie ma na co narzekać. Polka po transferze do FC Barcelony naprawdę została doceniona. Jej kontrakt jest jednym z najwyższych w kobiecym futbolu!