Bramkarz Realu Madryt rozpętał burzę. Nagle wypalił po rosyjsku

Andrij Łunin był jednym z bohaterów Realu Madryt w sezonie 2023/2024. Ukraiński bramkarz przez niemal cały sezon musiał zastępować w bramce "Królewskich" Thibaut Courtois i przyczynił się do wygrania m.in. mistrzostwa i Superpucharu Hiszpanii oraz Ligi Mistrzów. W trwającym ciągle sezonie jest tylko rezerwowym i wystąpił w 14 spotkaniach, w którym wpuścił 19 bramek i zanotował sześć czystych kont.

Ukraińscy fani zareagowali na słowo Andrija Łunina po rosyjsku

O Łuninie w ostatnim czasie mówi się w kontekście ewentualnego odejścia z Realu Madryt, ale Ukrainiec we wtorek wzburzył też swoich rodaków. O co chodzi? Real Madryt przed półfinałowym spotkaniem Klubowych Mistrzostw Świata z PSG zapytał swoich piłkarzy, jak w ich ojczystych językach brzmi słowo "półfinał". Po brazylijsku powiedzieli Vinicius i Rodrygo, po francusku Kylian Mbappe i Eduardo Camavinga, po chorwacku Luka Modrić, po turecku Arda Guler, po angielsku Jude Bellingham, po niemiecku Antonio Ruediger, po belgijsku Courtois, po austriacku David Alaby, a Łunin? Łunin powiedział po rosyjsku, a nie po ukraińsku, co wzburzyło fanów z jego kraju.

"Łunin, '«полуфинал»' [po rosyjsku półfinał - przyp. red.] rozgrywany jest na bagnach, a 'півфінал' [po ukraińsku półfinał - przyp. red.] rozgrywany jest w pozostałej części cywilizowanego świata", "Andrij, mój przyjacielu, czy coś jest nie tak z twoją dykcją lub szczęką? Daj znać, jeśli coś, bo 'півфінал' nie wychodzi ci najlepiej" - czytamy w komentarzach pod poniższym nagraniem.

Półfinałowe spotkanie Realu Madryt z PSG w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych zostanie rozegrane w środę 9 lipca o godz. 21:00 czasu polskiego.