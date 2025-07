Tak rozwija się kobiecy futbol! Absolutny rekord podczas mistrzostw Europy

Piłka nożna kobiet ciągle się rozwija, co najlepiej widać po frekwencji na kolejnych turniejach mistrzowskich. Jeszcze w 2017 roku mecze mistrzostw Europy oglądało średnio niecałe 8000 kibiców. W 2022 roku było już ponad dwa razy lepiej - każde spotkanie w Anglii oglądało 18,5 tysiąca fanów. Obecnie jest jeszcze lepiej!

Co za wieści z meczu Niemcy - Dania. Jest nowy rekord

Odbywające się właśnie mistrzostwa Europy w Szwajcarii są na dobrej drodze, żeby frekwencyjnie stać się najlepszym europejskim turniejem w historii. Okazuje się, że podczas dzisiejszego meczu grupowych rywalek reprezentacji Polski udało się pobić frekwencyjny rekord! W trakcie starcia Niemcy - Dania (2:1) organizator poinformował, że na stadionie jest 34 156 kibiców.

"To najwyższa frekwencja na meczu fazy grupowej kobiecych mistrzostw Europy, w którym nie gra gospodarz" - wyświetlił się napis na telebimach.

Do tej pory na trzynastu rozegranych meczach mistrzostw Europy pojawiło się łącznie 250 663 kibiców - średnio 19 282 fanów na spotkanie. Na Euro 2022 łączna frekwencja wyniosła 574 865 kibiców (rozegrano 31 meczów).

Zainteresowaniem cieszyło się również pierwsze spotkanie reprezentacji Polski. Na meczu z Niemcami (0:2) było obecnych 15 972 kibiców.

Już o godzinie 21:00 swój drugi mecz na mistrzostwach Europy zagra reprezentacja Polski. Biało-Czerwone zagrają ze Szwecją na stadionie w Lucernie, który może pomieścić 16 800 fanów. To będzie dla Polek kluczowe spotkanie fazy grupowej - muszą przynajmniej zremisować, żeby zachować szanse na awans do ćwierćfinału. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.