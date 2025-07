Do przerwy było 0:1, a potem zaczęło się show Niemek. Grały rywalki Polek

W pierwszej kolejce fazy grupowej Euro 2025 Niemki wygrały 2:0 z Polkami, a Dunki przegrały 0:1 ze Szwedkami. W drugiej kolejce granie w grupie C rozpoczęło się od spotkania reprezentacji Niemiec z Danią.

Niemki z drugą wygraną na Euro 2025

Jak można było się spodziewać - od początku spotkania to Niemki prowadziły grę. Wydawało się, że już w 18. minucie będą prowadzić 1:0. Piłka wpadła do siatki po uderzeniu Klary Buhl, ale ostatecznie trafienie zostało anulowane, bo jej koleżanka z zespołu była na spalonym i zasłaniała widok duńskiej bramkarce.

To też sprawiło, że w 26. minucie... to Dunki objęły prowadzenie! Wszystko za sprawą uderzenia Amalie Vangsgaard tuż przy bliższym słupku bramki Ann-Katrin Berger. W 40. minucie Niemki otrzymały rzut karny za zagranie ręką przez jedną z Dunek, ale po analizie VAR stwierdzono, że doszło do tego poza polem karnym. I tak też do przerwy niespodziewanie Dunki prowadziły 1:0.

Drugą połowę Niemki zaczęły z wysokiego C. Kilka minut po wznowieniu gry w polu karnym Dunek faulowana była Linda Dallmann, co potwierdzono po analizie VAR. Do rzutu karnego w 56. minucie podeszła Sjoeke Nusken, która precyzyjnym strzałem wyrównała stan rywalizacji. A dziesięć minut później było już 2:1! Wszystko za sprawę przejęcia piłki na połowie Dunek, dograniu do Lei Schuller, która spokojnie wpakowała ją do siatki, strzelając swojego drugiego gola w tym turnieju.

Dunki szukały swoich okazji, ale brakowało im składnych i udanych akcji pod bramką Niemek. Z kolei wicemistrzynie Europy miały okazje w kontratakach, ale brakowało w nich dokładności. Tym samym mecz zakończył się wygraną Niemek 2:1. One mają na koncie po tym meczu sześć punktów, a Dunki zero.

Niemcy - Dania 2:1

Bramki: 56' Nusken, 66' Schuller - 26' Vangsgaard

A już o godz. 21:00 reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w drugiej kolejce fazy grupowej Euro 2025. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.