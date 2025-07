Gwiazdor Barcelony ma dość. Zrywa kontrakt

FC Barcelona ma za sobą niemalże perfekcyjny sezon. Nie dość, że sięgnęła po mistrzostwo, to wygrała też Puchar oraz Superpuchar Hiszpanii. Nie udało się za to triumfować w Lidze Mistrzów, choć było blisko, gdyż odpadła w półfinale po porażce z Interem. Nie ma wątpliwości, że drużyna będzie chciała powtórzyć te sukcesy, zwłaszcza że doszedł do niej Joan Garcia, natomiast żaden z kluczowych zawodników nie zdecydował się odejść. Niejasna wciąż jest za to przyszłość Frenkiego de Jonga.

Nieporozumienie między de Jongiem a menadżerem. Co to znaczy dla FC Barcelony?

- Chciałbym zostać i klub też tego chce, więc zazwyczaj udaje się znaleźć rozwiązanie - mówił pod koniec czerwca Frenkie de Jong. Sprawy zmierzały ku końcowi, a wszystkiemu przyjrzało się katalońskie "Mundo Deportivo". "Barcelona przyspiesza, aby sfinalizować odnowienie kontraktu de Jonga w tym tygodniu" - dowiadujemy się. Obecna umowa wygasa z końcem czerwca 2026 r.

W międzyczasie pojawił się jednak problem z agentem piłkarza. Jak poinformował niedawno hiszpański dziennikarz Gerard Romero, pomocnik FC Barcelony poprosił swój zespół prawników o rozwiązanie kontraktu z Alim Dursunem. Ten przeciągał negocjacje z klubem i żądał dla siebie wygórowanych prowizji.

Teraz dziennik "AS" przekazał nowe wieści. "Nieporozumienie między De Jongiem a agentem" - czytamy. "Holender chce zmienić agenta, aby sfinalizować odnowienie kontraktu, gdyż napotkał przeszkody z Alim Dursunem" - dodano. Tym samym nowa umowa de Jonga z Barceloną pozostaje niepodpisana. Jaki jest powód? "Problemy biurokracyjne" - napisano.

Jak się okazało, 28-latek potajemnie rozpoczął już współpracę z nowym menadżerem, choć nie ujawniono dotąd - z kim. Wielu uważa, że to Pini Zahavi, czyli również współpracownik Roberta Lewandowskiego, natomiast nie ma konkretnych wieści. Dlaczego działają w tajemnicy? Powodem zapewne jest Ali Dursun, który przeciąga rozstanie z de Jongiem.

Pomocnik chce pozostać w Barcelonie, zwłaszcza że w ostatnim roku jego relacje z przedstawicielami wyraźnie się poprawiły. Hansi Flick obdarzył go bardzo dużym zaufaniem, dzięki czemu zawodnik czuje się potrzebny. Holender przybył do FC Barcelony w 2019 roku, dlatego "doświadczył zarówno upadku, jak i odrodzenia zespołu pod wodzą Flicka". Jego marzeniem jest teraz to, by jako kapitan podnieść puchar za zdobycie Ligi Mistrzów. Zanim to nastąpi, musi jednak wyjaśnić kwestie kontraktowe.

FC Barcelona powróci do treningów 13 lipca, natomiast pod koniec miesiąca wyruszy na Asian Tour, podczas którego rozegra trzy sparingi. 16 sierpnia rozpocznie za to zmagania ligowe starciem z RCD Mallorca.