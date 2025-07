Klopp ogłasza swoją decyzję. Tego nikt się nie spodziewał

Kibice tęsknią za Juergenem Kloppem. Wiele osób marzy, że ponownie zobaczy go na ławce trenerskiej. Wydaje się, że w najbliższym czasie nie ma na to większych szans. A co w przyszłości? Nieco więcej na ten temat zdradził sam zainteresowany. Jego słowa brzmią dość niepokojąco. - Uwielbiałem swoją pracę. Ale obecnie niczego mi nie brakuje - wypalił.