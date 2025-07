Była 12:00, gdy La Liga napisała to o Szczęsnym

Wojciech Szczęsny przedłużył kontrakt z FC Barceloną i będzie bronił jej barw do 2027 roku. Nie było żadnych wątpliwości, że po ostatnich rozgrywkach władze klubu musiały zaproponować mu kontynuację współpracy, a ten się zgodził. Tuż po ogłoszeniu oficjalnej decyzji na klubowej stronie wymownie rozpisano się na temat naszego bramkarza. "Pokazał, że nadal jest jednym z najlepszych bramkarzy w europejskiej piłce" - czytamy. Jak się okazuje, ta informacja poruszyła nie tylko kataloński klub, ale całą ligę.

La Liga zareagowała na przedłużenie kontraktu przez Szczęsnego. Oto co napisano

We wtorek, punktualnie o godz. 12:00 na profilu La Liga na portalu X zamieszczono wpis poświęcony naszemu zawodnikowi. "El Muro azulgrana! Szczęsny" - napisano, co tłumacząc na język polski, oznacza: "Mur FC Barcelony". I dodano blisko dwuminutową kompilację najlepszych interwencji bramkarza w barwach "Barcy". Nie trzeba było czekać nawet godziny, by materiał zgromadził 14 tys. wyświetleń.

Błyskawicznie na podpisanie kontraktu przez Polaka zareagowały również hiszpańskie media. "Odpoczynek może zaczekać" - czytamy na okładce katalońskiego "L'Esportiu". Na tym jednak nie poprzestano. "Barca wydłuża o dwa sezony umowę z Wojciechem Szczęsnym, mistrzowską niespodzianką po odłożeniu rękawic. Z Joanem Garcią, który ma być jedynką, i Polakiem z nowym kontraktem, Flick ma teraz czterech bramkarzy, w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie przyszłości Ter Stegena i Peni" - dodano.

Nie mogło również zabraknąć głosów ze strony niemieckich dziennikarzy. Ci są zaniepokojeni, jaka będzie przyszłość Marca-Andre ter Stegena. "Wyraźny znak dla Ter Stegen" - pisze Sport1. "Pozycja kapitana wydaje się być zagrożona. Przedłużenie umowy Barcy ze Szczęsnym dodatkowo podsyca te plotki" - uzupełniono. "Według doniesień medialnych jest on na liście do sprzedaży" - zaznaczyła za to stacja Sky Sports.

Wojciech Szczęsny rozegrał łącznie 30 meczów w barwach FC Barcelony. 14-krotnie zachował czyste konto, natomiast w pozostałych spotkaniach przepuścił 36 bramek. Trudno wyrokować, jaka będzie rola naszego bramkarza w przyszłym sezonie, natomiast nie można wykluczyć, że będzie mentorem dla sprowadzonego niedawno Joana Garcii.