On chce prowadzić reprezentację Polski. "Nie stawiałby żadnych warunków"

Maciej Skorża odmówił niedawno władzom PZPN-u i nie zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. - Bycie trenerem kadry to byłby dla mnie ogromny zaszczyt, ale w tej chwili są inne cele przede mną, inne zadania do wykonania. (...) Mam nadzieję, że może będzie mi jeszcze kiedyś dane poprowadzić polską kadrę - przekazał. Kto zatem zostanie następcą Michała Probierza? Coraz więcej wskazuje na to, że pozostało tylko dwóch kandydatów.

Kołtoń powiedział wprost, o czym rozmawiał z Nawałką. "Chętnie przejąłby kadrę"

Chodzi oczywiście o Jana Urbana i Adama Nawałkę. - Rozmawiałem z Adamem Nawałką. Dla niego możliwość pracy z reprezentacją to coś, co go napędza - to człowiek oddany drużynie narodowej, który ją kocha. Chętnie przejąłby kadrę i w ogóle nie stawiałby żadnych warunków dotyczących długości pracy - przekazał Roman Kołtoń w programie Meczyki.pl.

Podobne słowa przekazał ostatnio Mateusz Borek. - Rozmawialiśmy - rozpoczął. - Trener mówi tak: ja obserwuje, ja się dokształcam... Na razie Czarek nie dzwonił, ale jestem gotowy i mówi: Mati, do Rotterdamu po zwycięstwo, nie remis - cytował z uśmiechem. Mało tego, wyznał, że szkoleniowiec ma już przygotowane składy na najbliższe mecze z Holandią oraz Finlandią.

- Oczywiście czwórka z tyłu. Na pewno Cash w roli prawego obrońcy, na pewno jako skrzydłowi Kamiński i Zalewski. Oczywiście przywraca do reprezentacji w roli dżokera Kamila Grosickiego. Oczywiście Robert Lewandowski znowu musi założyć plecak "Polska" i ciągnąć reprezentację - podsumował dziennikarz na antenie Kanału Sportowego.

Wydaje się jednak, że Nawałka nie wróci na pełnione w latach 2013-18 stanowisko. Kołtoń ujawnił w poniedziałek późnym wieczorem, że trwają zaawansowane rozmowy z Urbanem. "Teraz już konkretnie Kulesza rozmawia z Janem Urbanem. Cele, kontrakt, sztab! 27 dzień bez selekcjonera, ale chyba jeden z ostatnich" - napisał na portalu X. "Biały dym coraz bliżej" - przyznał za to portal Weszło.

Reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz już 4 września, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Holandią. Trzy dni później podejmiemy za to na własnym stadionie Finlandię. Na ten moment zajmujemy trzecie miejsce w tabeli grupy G z dorobkiem sześciu pkt. Liderami są Finowie (4 mecze, 7 pkt), którzy wyprzedzają Holandię (2 mecze, 6 pkt).