Trener Wieczystej klął jak szewc. Tak reagują zawodnicy

- Tak jak pan powiedział, z czego jestem znany. Powiem szczerze, bardzo podobnie reaguję na treningach i oni bardzo to lubią - powiedział Przemysław Cecherz w programie na kanale YouTube Ligowiec. Szkoleniowiec Wieczystej Kraków został zapytany o to, w jakim języku porozumiewa się w szatni i nawiązano przy tym do jego słynnej konferencji prasowej.