Nagrywał auta przed luksusowym hotelem. Nagle pojawił się polski piłkarz

Arkadiusz Milik od ponad roku nie gra w piłkę nożną. Tak długa przerwa spowodowana jest ciągłymi problemami zdrowotnymi. Mimo to Juventus zdecydował się przedłużyć z nim umowę do 2027 roku z mniejszymi zarobkami. Polak dopiero niedawno wrócił do treningów, ale nie pojechał z drużyną na Klubowe Mistrzostwa Świata, z których Juventus odpadł w 1/8 finału.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Arkadiusz Milik przyłapany w Paryżu. Prowadził luksusowy samochód

Obecnie Milik przebywa na wakacjach i został przyłapany w Monaco przez influcencera Johana Moureta, który nagrywał samochody przed luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelem Hotel de Paris Monte-Carlo. W pewnym momencie na krótkim materiale wideo można zauważyć polskiego piłkarza razem z partnerką w aucie. Prowadzony przez zawodnika model to Mercedes-AMG G 63. Cena nowego auta tego typu może wynieść nawet ponad milion złotych.

Jaka przyszłość czeka Milika? W ostatnim czasie wiele mówi się o jego odejściu. Pojawiały się informacje o możliwym przejściu Polaka do Milanu. Portal Calciomercato z kolei poinformował, że Milikiem zainteresowane jest Shabab Al-Ahli. Gdyby do takiego transferu doszło, to piłkarz byłby kolejnym Polakiem na Półwyspie Arabskim po Marcinie Bułce, który dołączył do saudyjskiego NEOM SC i Krzysztofie Piątku w katarskim Al-Duhail. Przyszłość napastnika powinna wyjaśnić się w ciągu najbliższych tygodni, ale wszystko wskazuje na to, że niebawem opuści Turyn.

Milik trafił do Juventusu w sierpniu 2022 roku, najpierw na zasadzie wypożyczenia z Olympique'u Marsylia, a później został wykupiony za około osiem milionów euro. W barwach Juventusu zagrał łącznie 75 spotkań, w których strzelił 17 goli i zanotował dwie asysty.