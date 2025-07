Reprezentacja Polski całkiem nieźle rozpoczęła zmagania na Euro 2025. Choć przegrała pierwszy mecz z Niemkami, to pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. "Polki zaczęły obiecująco, w niektórych momentach imponowały spokojem, organizacją gry i pomysłem na swoje akcje. W kilku sytuacjach wyszedł jednak brak turniejowego doświadczenia, które mają Niemki. Gigantki europejskiej piłki, wielokrotne mistrzynie Europy, pokonały Biało-Czerwone 2:0" - relacjonował Marcin Jaz ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Euro 2025 kobiet. Kiedy mecz Polska - Szwecja?

Trenerka Nina Patalon mogła być dumna ze wszystkich zawodniczek, gdyż niewątpliwie dały z siebie wszystko. "Poprzedni mecz był wymagający - Polki przebiegły w nim 116 km. To niesamowity wynik, trzeci najwyższy po pierwszej kolejce" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl. Jak się okazało, więcej przebiegły tylko nasze grupowe rywalki - Dunki (117.1 km) oraz Szwedki (116.3 km), z którymi zmierzymy się we wtorek. Kluczowe będzie to, jak obie drużyny poradzą sobie ze zmęczeniem.

- O nasze zaangażowanie jestem spokojna. Wychodząc na boisko, zawsze chcemy dać z siebie wszystko i pokazać waleczność. Oczywiście będziemy walczyć o zwycięstwo - zadeklarowała Ewa Pajor. W jakim składzie rozpoczniemy wtorkowy mecz? Pod znakiem zapytania stoi występ Pauliny Dudek, która w przerwie ostatniego spotkania została w szatni ze względu na uraz. - Aktualnie w protokole meczowym jest przewidziana do gry. Ma jednak problem ze ścięgnem Achillesa, więc cały czas walczymy, żeby wszystko było dobrze - wyznała Patalon. Przewidywany skład Polek podał dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak.

Euro 2025. O której mecz Polska - Szwecja? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Polska - Szwecja odbędzie się już we wtorek 8 lipca. Początek o godz. 21:00. Transmisja będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz w internecie na platformie sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE