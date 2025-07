Katastrofa przed półfinałami KMŚ. Jest reakcja FIFA

Klubowe mistrzostwa świata w 32-zespołowym formacie są oczkiem w głowie FIFA. Turniej wkracza w fazę półfinałów, jednak światowa federacja nie może być specjalnie zadowolona z tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych.

FIFA ma poważny kłopot z klubowymi mistrzostwami świata. Tak go rozwiązuje

Duży ból głowy powoduje fatalna frekwencja na trybunach. "Katastrofa dla klubowych mistrzostw świata. FIFA próbuje uratować mecze półfinałowe" - czytamy w ukraińskim serwisie sport.ua. Co ma uratować sytuację? "W ciągu trzech ostatnich dni FIFA znacznie obniżyła ceny biletów na mecze półfinałowe KMŚ pomiędzy Fluminense i Chelsea, a także PSG i Realem Madryt" - wyjaśniono.

O jak duże upusty chodzi? "Jeśli w piątek bilety kosztowały 473 dolary, to w niedzielę można je było kupić za 14 dolarów. Dotyczyło to nawet prestiżowego meczu paryżan z madrytczykami" - wyjaśniono. Co ciekawe, przy tak obniżonej cenie biletu droższe będzie... zakupienie piwa i hamburgera na stadionie.

To nie wszystko. "Wolontariusze, którzy pomagali organizatorom podczas turnieju, otrzymali ofertę bezpłatnych biletów, ale z gwarancją obecności na stadionie" - ujawniono. Zdesperowana FIFA "nie chce już więcej pustych trybun i robi wszystko, aby zapełnić je kibicami".

FIFA obawia się, aby klubowe mistrzostwa świata nie były zwiastunem mundialowej klapy

Dla federacji problem jest bardzo istotny z "punktu widzenia wizerunku". Zwłaszcza że to próba generalna przed przyszłorocznym mundialem w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Podczas tej imprezy frekwencja powinna być zdecydowanie wyższa, lecz to, co dzieje się obecnie, jest pewnym sygnałem ostrzegawczym.

O tym, czy działania FIFA przyniosły skutek, przekonamy się w najbliższych dniach. Chelsea zagra z Fluminense we wtorek 8 lipca, a Real Madryt z PSG w środę 9 lipca.