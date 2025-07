Transferowy hit reprezentanta Polski! W Hiszpanii już zacierają ręce

Jakub Kałuziński, mimo że po przenosinach do Turcji nie zdobył jeszcze bramki, stał się błyskawicznie jednym z liderów Antalyasporu. Jak dotąd rozegrał dla niego 66 meczów ligowych, w których zanotował 10 asyst. Nie dziwi zatem fakt, że wzbudza coraz większe zainteresowanie. Nie dość, że z końcem czerwca 2026 roku wygasa kontrakt piłkarza z tureckim zespołem, to - choć nie było to udane wydarzenie - pokazał się ostatnio również na młodzieżowych mistrzostwach Europy.

Jakub Kałuziński może odejść z Turcji. Ponad dwa miliony euro na stole

Niewiele brakowało, by Kałuziński przed rozpoczęciem ubiegłego sezonu zmienił pracodawcę, gdyż był na szczycie listy życzeń Realu Valladolid. Interesowały się nim też Parma oraz Lazio. Nie zdecydował się jednak na odejście z Turcji, natomiast teraz może już nie mieć wyjścia. Portal Antalya Ekspres ujawnił w niedzielę, że ofertę za naszego zawodnika w wysokości 2,3 mln euro złożyła Celta Vigo.

Hiszpański klub chce jednak rozłożyć kwotę na trzy raty, na co zgodzić się nie chce Antalyaspor. Ten chętnie sprzeda Polaka, natomiast pragnie otrzymać płatność jednorazowo. Portal dodaje, że klub zamierza "załagodzić sytuację finansową", a ponadto przeprowadzić w lecie aż sześć transferów, gdy tylko zostanie zniesiony zakaz transferowy. Sprzedaż naszego pomocnika, któremu i tak za rok kończy się umowa, byłaby zatem dla tureckiego zespołu rozsądnym ruchem.

"Polak, który stał się jedną z kluczowych postaci zarówno w ataku, jak i w obronie, nadal przyciąga uwagę europejskich klubów" - zaznaczono. O jakich innych zespołach mowa? Nie wiadomo. Przed rokiem zainteresowanie zawodnikiem było dużo większe, a wówczas spekulowano o nim w kontekście transferu do m.in. Borussii Dortmund czy Celticu.

Celta Vigo zakończyła ubiegłe rozgrywki na siódmym miejscu w La Liga. Tym samym w nadchodzących rozgrywkach będzie występowała również w Lidze Europy. Gdyby transfer Kałuzińskiego doszedł do skutku, musiałby walczyć o miejsce w podstawowym składzie m.in. z Franem Beltranem czy Illaixem Moribą.