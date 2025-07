Sensacyjny transfer Milika! Może trafić do byłego selekcjonera kadry

Chociaż umowa Arkadiusza Milika z Juventusem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku, to wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie polski napastnik pożegna się z Turynem. 31-latek ma za sobą bardzo trudny rok, w którym zmagał się z poważną kontuzją kolana i dopiero od niedawna może trenować na pełnej intensywności.

Arkadiusz Milik znowu zagra u Paulo Sousy?

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że Arkadiuszem Milikiem zainteresowany jest AC Milan. W tym klubie mógłby spotkać się ponownie z Massimiliano Allegrim, za którego czasów został ściągnięty do Juventusu. Jeśli jednak nie Allegri, to Polak może trafić pod skrzydła byłego selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Sousy.

Portal Calciomercato poinformował, że Milikiem zainteresowany jest klub Shabab Al-Ahli, a więc ekipa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którą prowadzi portugalski szkoleniowiec. Serwis podkreślił, że na razie nie doszło do żadnych konkretnych rozmów, ale nie wiadomo, co wydarzy się w kolejnych tygodniach.

Gdyby do takiego transferu doszło, to Arkadiusz Milik byłby kolejnym Polakiem na Półwyspie Arabskim po Marcinie Bułce, który dołączył do saudyjskiego NEOM SC i Krzysztofie Piątku w katarskim Al-Duhail.

Przez trzy lata gry Arkadiusz Milik rozegrał dla Juventusu 75 spotkań, w których zdobył 17 bramek i zanotował dwie asysty. Wygrał z nim jeden Puchar Włoch w sezonie 2023/2024. Obecnie napastnik wyceniany jest przez portal Transfermarkt na dwa miliony euro.