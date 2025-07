Wstrząs w bramce Barcelony. Inaki Pena stawia sprawę jasno

FC Barcelona dokonała ostatnio transferu, który spowoduje bardzo duże zmiany w szatni. Do klubu trafił Joan Garcia, który został wykupiony z Espanyolu za 25 mln euro. Tym samym trudno oczekiwać, że w kolejnych rozgrywkach władze, jak i sztab katalońskiego zespołu będą chciały mieć do dyspozycji tylu bramkarzy. Jest przecież Marc-Andre ter Stegen, niebawem mający podpisać nowy kontrakt Wojciech Szczęsny oraz Inaki Pena.

Nowe wieści ws. Inakiego Peny. Rozważa dwie opcje

Wszystko wskazuje jednak na to, że 26-latek lada moment opuści stolicę Katalonii. Tamtejsze media informowały niedawno, że podjął on już decyzję i chce kontynuować karierę poza Hiszpanią. Dziennik "Mundo Deportivo" poinformował teraz z kolei, że rozważa dwie opcje. Jeśli nie podejmie jednak decyzji o odejściu, to 13 lipca wróci do treningów z drużyną Hansiego Flicka.

Dziennikarze uważają nawet, że istnieje szansa, że Pena wypełni wygasający z końcem czerwca 2026 roku kontrakt i dopiero po tym poszuka nowego pracodawcy. "Nie będzie naciskał na klub. To nie jest jego zamiar" - przekazano, zaznaczając jednak, że "jego pragnieniem jest gra, a priorytetem odejście". Dodano też, że nie zdecyduje się odejść byle gdzie. "Najważniejszy jest dla niego projekt sportowy" - podsumowano.

Jakiś czas temu mówiło się, że zainteresowane nim są Celta Vigo oraz Valencia, natomiast oba kluby "nie podjęły żadnych kroków". Dziennikarze są przekonani, że "przyszłość bramkarza leży za granicą". I tak samo pisała ostatnio "Marca". "Jego przyszłość nie będzie związana z ligą hiszpańską, chyba że w ostatniej chwili pojawi się zainteresowanie ze strony konkretnego klubu, czego nie należy się spodziewać w nadchodzących dniach" - oznajmiono.

Pena to wychowanek Barcelony, z którą jest związany od lipca 2012 r. W drugiej rundzie sezonu 21/22 był wypożyczony do Galatasaray. I właśnie ten zespół chciał ponownie go pozyskać, widząc w nim następcę Fernando Muslery. W pewnym momencie rozmowy utknęły jednak w "martwym punkcie". Hiszpan rozegrał w pierwszym zespole FC Barcelony łącznie 45 meczów, w których zanotował jedenaście czystych kont.