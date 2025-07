Tak Hiszpanie podsumowali Marciniaka przed hitem Real - PSG. Króciutko

Tegoroczna edycja Klubowych Mistrzostw Świata weszła w decydującą fazę. W grze o zwycięstwo pozostały już tylko cztery drużyny - Fluminense, Chelsea, Real Madryt i PSG. W półfinałach zmierzą się Fluminense z Chelsea oraz Real Madryt z PSG. Nie zabraknie polskiego akcentu, gdyż w tym drugim meczu arbitrem będzie Szymon Marciniak. Co ciekawe, to będzie kolejne spotkanie "Królewskich", które poprowadzi polski arbiter, gdyż niedawno, bo w 1/8 finału był on rozjemcą w starciu Realu Madryt z Juventusem.

Hiszpanie reagują na Marciniaka w hicie KMŚ

Na decyzję FIFA, która nominowała Szymona Marciniaka, zareagowały hiszpańskie media. "Marca" pisze wprost o nim, że "jest jednym najbardziej renomowanych sędziów na arenie międzynarodowej" i ma na swoim koncie wiele ważnych meczów, na czele z finałem mundialu 2022 w Katarze. Jednak nie zapomnieli mu także wszystkich "wpadek".

"Pomimo prestiżu, brał również udział w kontrowersyjnych decyzjach. Ostatnio najbardziej pamiętnym jest podwójny rzut karny Juliana Alvareza w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico Madryt i Realem Madryt w tym sezonie. W tym meczu Real Madryt zapewnił sobie miejsce w ćwierćfinale, wygrywając serię rzutów karnych" - przypomniano.

"Pod jego nadzorem Realem Madryt ma pozytywne wyniki"

Hiszpanie również przypominają, że to będzie drugi raz, kiedy Szymon Marciniak będzie sędziował Realowi Madryt na KMŚ. "Był również odpowiedzialny za poprzedni mecz z Juventusem, który zakończył się wynikiem 1-0 na korzyść Realu Madryt. Pod jego nadzorem Real Madryt ma na swoim koncie pozytywne wyniki: sześć zwycięstw i trzy porażki w 11 meczach" - czytamy.

Mecz Real Madryt - PSG zostanie rozegrany w środę 9 lipca. Drugi półfinał między Fluminense a Chelsea zaplanowano dzień wcześniej - na wtorek 8 lipca. Arbitrem tego starcia będzie Francuz Francois Letexier.