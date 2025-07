Zawrzało na KMŚ. Wściekli gwiazdorzy Bayernu ruszyli do szatni PSG

Piłkarze PSG pokonali 2:0 Bayern Monachium i awansowali do półfinału Klubowych Mistrzostw Świata. Jednak zamiast o tym wyniku więcej dyskutuje się nt. dramatycznej kontuzji Jamala Musiali z końcówki pierwszej połowy. "Donnarumma złapał piłkę, ale przy okazji wpadł na Musialę, którego noga wygięła się w straszliwy sposób. Reakcje jego kolegów mówiły wszystko. Łapali się za głowy, panicznie wołali lekarzy. Sam Włoch aż schował twarz w dłoniach" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl. Po tym meczu w mocnych słowach wypowiedział się Manuel Neuer, który przyznał, że golkiper rywali "akceptował możliwość kontuzjowania przeciwnika". - Podszedłem do niego i powiedziałem: "Nie chcesz przyjść i zobaczyć się z naszym zawodnikiem?" To kwestia szacunku, podejścia i życzenia chłopakowi wszystkiego najlepszego - dodał, cytowany przez SportoweFakty WP.

Były piłkarz Bayernu ujawnia kulisy sytuacji z Donnarummą i Musialą

Teraz nt. kulis całej tej sytuacji wypowiedział się były obrońca Bayernu - Rafinha, który udzielił wywiadu w Sportv Troca de Passes. - Źle jest przychodzić tutaj i mówić, że on (Donnarumma - przyp. red.) skrzywdził rywala. To nie był ruch, aby go skrzywdzić. Oni (gracze Bayernu - przyp. red.) byli źli, ponieważ chcieli, aby przynajmniej przeprosił, ponieważ widział, jak poważna była kontuzja - wyznał, cytowany przez globo.com.

- Po meczu doszło do gorących rozmów. Zawodnicy poszli do niego w szatni PSG, aby poprosić go, aby poszedł do szatni Bayernu przeprosić, wymienili kilka mocniejszych słów. Zażądali, by tam poszedł - przynajmniej przeprosić, nawet jeśli nie był winny kontuzji - dodał.

Według relacji RMC Sport Gianluigi Donnarumma udał się do szatni Bayernu po meczu, ale nie mógł znaleźć Musiali, który został już zabrany do szpitala. "Według publikacji, bramkarz wymienił wiadomości z napastnikiem, przepraszając za to, co się stało i życząc mu powrotu do zdrowia" - informuje Globo.

Groźna kontuzja Jamala Musiali

Jamal Musiala ma ogromnego pecha. Niedawno pauzował trzy miesiące z powodu kontuzji mięśnia i wrócił dopiero na Klubowe Mistrzostwa Świata. Powrót do zdrowia po aktualnej kontuzji może trwać nawet pięć miesięcy. "Badania przeprowadzone przez lekarzy wykazały, że napastnik doznał złamania kości strzałkowej w wyniku zwichnięcia kostki. 22-latek przyleciał z Orlando do Monachium w niedzielny poranek i wkrótce przejdzie operację" - poinformował klub w oficjalnym komunikacie.

Głos w tej sprawie zabrał także dyrektor Bayernu - Max Eberl, wyraził ubolewanie z powodu tej sytuacji. "Ta poważna kontuzja i długa nieobecność to prawdziwy szok dla Jamala i dla nas wszystkich. Ma ogromny wpływ na FC Bayern. Wszyscy wiedzą, jak ważny jest Jamal dla nas i jak ważną rolę odgrywa w naszym zespole" - oświadczył.

"Wszyscy mu współczujemy: Jamal dopiero co wyzdrowiał po kontuzji i teraz będzie wyłączony z gry przez kolejny długi okres. Otrzyma od nas wszystko, czego potrzebuje. Będziemy go intensywnie wspierać i będziemy przy nim, i już nie możemy się doczekać jego powrotu do gry" - zakończył.