Żona Rybusa trafiła do szpitala. "Stan był straszny"

Lana Rybus, żona byłego reprezentanta Polski i piłkarza rosyjskich klubów - Macieja Rybusa, trafiła do szpitala, o czym informowała w mediach społecznościowych. Nie podała jednak, co jej się stało. W końcu jednak ujawniła, co jej dolega. Właśnie opublikowała kolejne nagrania ze szpitalnego łóżka. Ujawniła w nich, że jej "stan był straszny".