Wojciech Szczęsny od wielu lat gra na najwyższym poziomie. Nawet gdy w zeszłym roku ogłosił zakończenie kariery, to szybko wrócił, gdyż pilnie potrzebowała go FC Barcelona. Do wielkiej presji i licznych opinii na jego temat zdążył się już przyzwyczaić, choć nie wszystko puszcza płazem. O czym przekonała się Wiktoria Czyżewska, wschodząca gwiazda KSW (bilans 5-1).

Wojciech Szczęsny zablokował w sieci Wiktorię Czyżewską. Zdradziła powód

W wywiadzie dla youtube'owego kanału Klatka po Klatce prowadzący zapytał ją: - Czy to prawda, że jako 12-latka dostałaś bana od Wojciecha Szczęsnego? Na co zawodniczka wymownie zareagowała, po czym odpowiedziała: - Tak, to jest prawda. Dalej mnie nie odblokował!

Jak w ogóle do tego doszło? - To było Euro 2016. Szczęsny dostał żółtą kartkę, czy jakoś tak, nie grał w pierwszych meczach (w rzeczywistości bramkarz doznał kontuzji w pierwszym spotkaniu Polaków z Irlandią Północną i wypadł ze składu - red.). Zamiast niego grał Łukasz Fabiański, którego w tamtym momencie odkryłam. Byłam oczarowana, że to on jest bramkarzem, tak mi się podobał i był świetny - zaczęła.

- W pewnym momencie chyba Wojtek wszedł za Łukasza, wymienili się i przegraliśmy ten mecz (musiało chodzić o coś innego, bowiem w kolejnych czterech grach Fabiański zaliczył komplet minut - red.). Pamiętam, że jako młody hejter napisałam pod Wojtka profilem, że po prostu się nie nadaje albo że Łukasz jest dużo lepszym bramkarzem. A później już nie umiałam znaleźć konta - dodała. Zatem sportowe emocje wyraźnie wzięły górę.

Wiktoria Czyżewska krótko o sprawie Wojciecha Szczęsnego. "Dzisiaj tego żałuję"

Z perspektywy czasu 21-latka podchodzi do sprawy zupełnie inaczej. - Tak to było, dzisiaj tego żałuję. Mam nadzieję, że mnie odblokuje. Może nawet kiedyś się spotkamy - powiedziała. - Ale w tamtym momencie byłam po prostu oczarowana Fabiańskim. W ogóle reprezentacja na tamtym Euro to było coś niesamowitego, aż się chciało to oglądać. A w tamtym momencie byłam mocną fanką - zakończyła.

Ani Łukasza Fabiańskiego, ani Wojciecha Szczęsnego Wiktoria Czyżewska już nie zobaczy w polskiej kadrze. Pierwszy z bramkarzy zakończył reprezentacyjną karierę w 2021 r., drugi zrobił to w zeszłym roku.