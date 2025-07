Ważą się losy pupilka Probierza. Włosi ogłaszają: "Impas"

- Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ uważam, że Juve Stabia to drużyna z dużą jakością i pokazała to w ostatnich miesiącach. Możemy walczyć i szukać szans przeciwko wszystkim drużynom w Serie B - podkreślał Patryk Peda tuż po styczniowym transferze do drugoligowego zespołu. Zdecydował się na półroczne wypożyczenie z uwagi na brak szans gry w Palermo. I w nowej drużynie odnalazł się znakomicie. Wystąpił w 13 spotkaniach, zgarniając niemal same pochwały. "Surowy diament", "Jeden z najbardziej obiecujących talentów w swojej kategorii" - pisały włoskie media, podkreślając, że macierzysty klub nie poznał się na Polaku.

Patryk Peda odnalazł się w Juve Stabia. Chciał tam pozostać. Do gry wkroczył nowy trener Palermo

30 czerwca dobiegło końca wypożyczenie Pedy, a Juve Stabia nie zdecydowało się go wykupić. Mimo wszystko fani Juve mają nadzieje, że uda się doprowadzić do powrotu Polaka. Pisze o tym m.in. redakcja vivicentro.it. "Patryk Peda - marzenie, które nie zniknęło: kibice żółto-niebieskich mają nadzieję. (...) Imię piłkarza wciąż jest na ustach wszystkich w Castellammare. Pozostawił niezatarty ślad, stając się filarem drużyny i zdobywając serce klubu" - czytamy.

Jest jednak pewien problem. "Sytuacja jest obecnie w impasie" - piszą dziennikarze. Co się dzieje? Doszło do zmiany na ławce trenerskiej Palermo. Obowiązki przejął Filippo Inzaghi i wezwał Pedę do siebie, "kładąc kres wszystkiemu". "Nowy szkoleniowiec wyraził jasną i uzasadnioną chęć oceny całego składu, którym dysponuje podczas letniego okresu przygotowawczego, zanim podejmie jakiekolwiek decyzje dotyczące przyszłości poszczególnych zawodników. A wśród nich jest oczywiście Patryk Peda. (...) Zmiana na ławce skutecznie zamroziła wszelkie dyskusje" - poinformowała redakcja.

Tak więc przyszłość Pedy wydaje się być w rękach nowego trenera. "Piłka jest po stronie Filippo Inzaghiego: to od niego będzie zależało, czy Polak stanie się częścią planów na przyszłość Palermo, czy też, ku uciesze kibiców Juve Stabia, marzenie o jego powrocie do środka defensywy stanie się faktem" - czytamy. Sam Peda w przeszłości mówił, że jest zadowolony ze zmiany otoczenia i chce zostać w Juve Stabia.

Palermo poradziło sobie gorzej w minionym sezonie od Juve Stabia

Pozostaje więc czekać na decyzje Palermo, któremu nie udało się awansować do Serie A. Ba, nie był temu nawet bliski. Zajął dopiero ósmą lokatę. Lepiej zaprezentowało się Juve Stabia, bo zakończyło sezon na piątej pozycji i biło się w barażach o awans. Ostatecznie uległo w dwumeczu z Cremonese i zostało w Serie B. Peda jak dotąd rozegrał tylko trzy mecze dla Palermo, choć zawodnikiem tego klubu pozostaje od sierpnia 2023. W międzyczasie był wypożyczany do SPAL oraz wspomnianego Juve. Peda był też bohaterem sensacyjnego powołania do seniorskiej reprezentacji Polski za czasów Michała Probierza. Rozegrał trzy mecze.