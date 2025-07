Dramat gwiazdy Bayernu na KMŚ! Diagnoza brzmi jak wyrok

Zwycięzca Ligi Mistrzów - piłkarze PSG pokonali 2:0 (0:0) Bayern Monachium w hitowym ćwierćfinałowym pojedynku Klubowych Mistrzostw Świata rozgrywanych po raz pierwszy w historii w Stanach Zjednoczonych. Gole dla drużyny z Paryża zdobyli Desire Doue w 78. minucie oraz Ousmane Dembele w 96. Tuż przed końcem pierwszej połowy reprezentant Niemiec Jamal Musiala zderzył się z Gianluigi Donnarummą blisko linii końcowej. "Włoski bramkarz złapał piłkę, ale przy okazji wpadł na Musialę, którego noga wygięła się w straszliwy sposób. Reakcje jego kolegów mówiły wszystko. Łapali się za głowy, panicznie wołali lekarzy. Sam Donnarumma aż schował twarz w dłoniach" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

Wielki dramat Jamala Musiali

"To niewiarygodny wypadek. Myślę, że to straszna kontuzja. To prawdziwy szok. I szczerze mówiąc, nie mam ochoty podsumowywać połowy w ten sposób" - przyznał komentator Matthias Stach w programie Sat.1. Wstępna diagnoza dla Jamala Musiali okazała się fatalna. Okazało się, że gwiazdor Bayernu Monachium złamał kość strzałkową i uszkodził kilka więzadeł.

"Jak potwierdził 'Kicker', Musiala doznał złamania kości strzałkowej. Poleci z drużyną do Orlando i wróci do Niemiec w niedzielę. W Monachium planowane są dalsze badania – a następnie operacja. Według 'Bilda' uszkodzeniu uległo również kilka więzadeł. Oczekiwana absencja to cztery do pięciu miesięcy" - czytamy w magazynie "Kicker".

Po meczu Bayern Monachium - PSG Manuel Neuer skrytykował zachowanie Donnarummy. - To była sytuacja, w której nie trzeba było tak wchodzić! To było ryzykowne. Liczył się z możliwością kontuzji przeciwnika. Podszedłem do niego i powiedziałem: "Nie chciałbyś podejść do naszego zawodnika?". Z szacunku powinno się podejść i życzyć chłopakowi wszystkiego dobrego. W końcu to zrobił. Fair play zawsze powinno być obecne. Ja zareagowałbym inaczej - powiedział Neuer.

Wielu piłkarzy w mediach społecznościowych napisało słowa wsparcia dla Musiali. Zrobił to też Donnarumma. "Wszystkie moje modlitwy i najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia są z tobą" - napisał włoski bramkarz.

W półfinałach KMŚ PSG zagra z Realem Madryt (środa, 9 lipca, godz. 21), a Chelsea zmierzy się z Fluminense (8 lipca, godz. 21).