To się dzieje! Jest oficjalny komunikat ws. Marcina Bułki

Marcin Bułka był od 2021 r. bramkarzem Nicei, pierwszy sezon spędził w ramach wypożyczenia z Paris Saint-Germain, potem został wykupiony. Zamienił francuską Ligue 1 na Arabię Saudyjską, przechodząc do Neom SC za 15 mln euro. Podpisał czteroletni kontrakt z Saudyjczykami.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Bułka oficjalnie w Arabii Saudyjskiej

W sieci pojawił się film prezentujący Marcina Bułkę jako nowego bramkarza Neom SC. To zespół z budowanego nowoczesnego miasta w północno-zachodniej części Arabii Saudyjskiej, ale ma ambitne plany dotyczące już najbliższego sezonu. Jednym z celów było zakontraktowanie bramkarza z potencjałem, a ten niewątpliwie Bułka posiada.

"Polski Mur wylądował w Neom SC. Bułka jest tutaj" - zajawił nowy klub Polaka w mediach społecznościowych.

Według dotychczasowych doniesień Bułka ma zarabiać w Arabii Saudyjskiej ok. 10 mln euro za sezon.

Wśród piłkarzy, których Neom ściągnął w trakcie tego okienka transferowego, są m.in. Said Benrahma i Alexandre Lacazette, czyli gwiazdy Olympique Lyon, który walczy o to, by uniknąć degradacji do Ligue 2.

Transfer Bułki był szeroko komentowany, głosy były podzielone. Jedni byli zaskoczeni, że odrzuca perspektywę gry w Anglii, gdzie jest najsilniejsza liga świata, czyli Premier League. Drudzy rozumieli go, że teraz będzie miał spore zarobki i zabezpieczy się finansowo na długie lata. Kiedy będzie kończy się jego kontrakt z Saudyjczykami, będzie miał 29 lat, więc wciąż będzie miał przed sobą wiele lat gry na wysokim poziomie.

Zobacz też: Niebywałe, co zrobiła Collins. Komentator nie mógł uwierzyć

"Z wygodnej pozycji osoby, która o podobnej ofercie może tylko pomarzyć, łatwo jest głosić populistyczne hasła i krytykować Marcina Bułkę za wybór saudyjskiego Neom SC zamiast klubu z Premier League. Fakty są jednak takie, że transfer do Arabii Saudyjskiej nie oznacza końca kariery 25-latka, który właśnie stał się jednym z najlepiej opłacanych bramkarzy na świecie" - komentował dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter.

Neom SC to beniaminek ligi saudyjskiej. Bardzo pewnie wygrał w minionym sezonie rozgrywki Division 1, wygrywając 24 z 34 spotkań, przegrywając zaledwie trzy mecze. Nad drugim zespołem, który wywalczył awans, Al Najma, miał 14 punktów przewagi. Swoje mecze rozgrywa na King Khalid Sport City Stadium w Tabuku (12 tys. miejsc).