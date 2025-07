Afera wokół Cristiano Ronaldo. Chodzi o pogrzeb Diogo Joty

Śmierć 28-letniego piłkarza Liverpoolu i jego dwa lata młodszego brata wstrząsnęła całym światem futbolu. Diogo oraz Andre zginęli w wypadku samochodowym w hiszpańskiej prowincji Zamora, na 65 kilometrze drogi A52. Byli w drodze na statek do Anglii, jako że lekarze odradzali Jocie podróż samolotem z uwagi na niedawny zabieg płuc. Podczas wyprzedzania innego pojazdu w ich Lamborghini eksplodowała jedna z opon. Auto wypadło poza trasę i zajęło się ogniem. Obaj bracia ponieśli śmierć na miejscu.

Ronaldo podjął trudną decyzję i wywołał burzę

Emocjonalne posty pożegnalne wstawiło wiele gwiazd futbolu. Nie tylko koledzy portugalskiego napastnika z Liverpoolu, jak Mohamed Salah czy Virgil van Dijk, ale też z reprezentacji Portugalii. Wśród nich był kapitan zespołu Cristiano Ronaldo, który jednak niedługo później wywołał niemałe zamieszanie. W sobotę 5 lipca odbył się pogrzeb braci w niewielkiej miejscowości Gondomar, gdzie obaj stawiali pierwsze kroki w piłkarskiej karierze. Pojawili się na nim oczywiście koledzy z Liverpoolu i reprezentacji, ale 40-letniego zawodnika Al-Nassr wśród nich nie było.

To dlatego Ronaldo zabrakło na pogrzebie Joty

Jego absencja spowodowała falę krytyki. Fani oraz portugalscy dziennikarze podkreślali, że jako kapitan kadry narodowej Ronaldo miał obowiązek pojawić się na uroczystości bez względu na wszystko. Dlaczego Ronaldo zdecydował się na opuszczenie pogrzebu? Informacji w tym temacie dostarczył brytyjski dziennik "The Mirror". Zdaniem Anglików Portugalczyk postanowił prywatnie i "po cichu" złożyć rodzinie kondolencje, a na pogrzebie nie pojawił się z uwagi na ogromne zainteresowanie, jakie mógłby wywołać swoją obecnością. Mogłoby to zakłócić atmosferę podczas uroczystości.

W sieci pojawiło się wiele komentarzy kibiców podchodzących do tego tłumaczenia ze zrozumieniem. "Wiele osób tego nie zrozumie, ale moim zdaniem postąpił słusznie. Powstałoby ogromne zamieszanie", "Paparazzi zamieniliby ten pogrzeb w cyrk, gdyby się pojawił", "Czasem miłość oznacza trzymanie się z dala. To musiała być dla niego trudna decyzja, ale nie chciał przyćmić tego, co najważniejsze. Szacunek za tę decyzję" - czytamy na portalu X.