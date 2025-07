Pajor robi więcej niż Lewandowski? Głośne słowa po meczu Polek z Niemkami

Reprezentacja Polski rozpoczęła mistrzostwa Europy kobiet od porażki 0:2 z Niemcami. Po pierwszej połowie utrzymywał się bezbramkowy remis, ale po przerwie Kinga Szemik została pokonana przez Jule Brand i Leę Schueller. Mimo to trenerka Nina Patalon była zadowolona z występu swoich zawodniczek. -Jestem dumna z pracy, jaką mój zespół wykonał dzisiaj na boisku. Widziałam ogromną determinację i poświęcenie. Wszystkie zawodniczki dały z siebie wszystko na boisku. Należy to docenić, bo nie był to łatwy mecz - przemówiła selekcjonerka reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać reprezentację Polski kobiet na Euro? Możejko: Sukcesem będzie zbudowanie fundamentu na przyszłość

Kucharski zabrał głos po meczu Polek. Nagle nawiązał do Lewandowskiego

Cezary Kucharski opublikował dwa wpisy na portalu X po meczu Polska - Niemcy. Nawiązał w nich do występu Ewy Pajor. "Patrząc, jak biega Ewa Pajor i jak jest zaangażowana w grę reprezentacji, to zdaje się, że przebiega więcej kilometrów w meczu niż Lewy" - uważa Kucharski. "Przede wszystkim ma charakter kapitanki, myśli o zespole, a nie o sobie. Numer 9, Barcelona, opaska na ramieniu. Wiadomo, uwielbiam" - odpowiedział Szymon Ratajczyk, były dziennikarz Viaplay.

Potem Kucharski szerzej odniósł się do samego meczu. "Polki pokazały z Niemkami, jak powinno się grać w meczach z bardziej utalentowanym przeciwnikiem. Nasze piłkarki były dobrze zorganizowane, dwa błędy zdarzyły się, gdy sił było już mniej, no i grały z sercem, zaangażowaniem. Można przegrać, ale dać satysfakcję kibicom z walki do końca" - podsumował były reprezentant Polski.

Pajor komentuje mecz Polska - Niemcy. "Prawie perfekcyjne"

Tuż po meczu Pajor stanęła przed kamerami TVP Sport, by wypowiedzieć się nt. występu kadry kobiet w pierwszym meczu na mistrzostwach Europy.

- Byłyśmy prawie perfekcyjne. Dałyśmy z siebie wszystko. Wiedziałyśmy, że Niemki to świetny zespół, że musiałybyśmy być perfekcyjne, żeby nie stracić bramki, ale też miałyśmy swoje okazje. Możemy teraz z dumą wyjść na następny mecz i walczyć ponownie od początku. Chcemy gonić czołówkę. Nasz zespół bardzo się rozwinął. Oczywiście one miały większe posiadanie piłki, ale my walczyłyśmy i nie zostałyśmy stłamszone. Naprawdę dałyśmy radę - stwierdziła kapitanka reprezentacji Polski.

Zobacz też: Wymowne słowa Kuleszy po pierwszym meczu Polek na Euro

Najnowszy ekskluzywny Magazyn.Sport.pl już jest! Polskie piłkarki debiutują w prestiżowych mistrzostwach Europy, a Sport.pl jest na miejscu. Pogłębione analizy i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU.