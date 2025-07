Podolski ogłasza. Nowa gwiazda, kibice będą zachwyceni

Galatasaray ogłosiło sprowadzenie Leroya Sane jeszcze w czerwcu. 70-krotny reprezentant Niemiec nie zdecydował się przedłużyć wygasającej umowy z Bayernem Monachium. Galatasaray to najlepszy klub w Turcji, w swoim dorobku zespół ma aż 25 tytułów mistrzowskich - również w poprzednim sezonie klub ze Stambułu zdobył tytuł.

Podolski jest pewien. Sane może zostawić pieniądze w domu

W latach 2015-2017 piłkarzem Galatasaray był Lukas Podolski. Gwiazdor Górnika Zabrze zagrał dla tureckiego klubu 75 meczów, w których strzelił 34 gole i zanotował 18 asyst. Teraz przewiduje, że reprezentantowi Niemiec w Turcji się spodoba.

- Leroy może szykować się na to, że idąc na obiad, pieniądze może zostawić w sejfie. Gwiazdę Galatasaray będą zapraszać wszędzie. Główne dania będą wychodzić mu uszami - powiedział Podolski w rozmowie ze "Sport Bild", cytowany przez sport1.de.

- Będzie gwiazdą nie tylko Galatasaray, ale całej ligi. Kibice są dumni, że jest teraz częścią ich klubu. Będą mu pokazywać swoją wdzięczność - zapowiada piłkarz Górnika Zabrze.

Zdaniem Podolskiego ściągnięcie Sane dobrze świadczy o Galatasaray, bo choć nie jest to piłkarz najmłodszy, to nie będzie on jedynie odcinał kuponów. I przyznaje, że w Turcji liczą na coś więcej. - Z pieniędzmi, które obecnie są wkładane w drużynę, klub chce osiągnąć więcej niż tylko mistrzostwo Turcji. Coś się dzieje w Galatasaray - mówi.

Na co Galatasaray może liczyć w europejskich pucharach? Podolski uważa za realny cel, którym ma być awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Choć w Turcji w piłkę wkłada się duże pieniądze, to brakuje sukcesów na tym poziomie - klub ze Stambułu największy europejski sukces odniósł w sezonie 1999/2000, gdy wygrał Puchar UEFA. W poprzednim sezonie mistrzowie Turcji grali w Lidze Europy. W fazie ligowej zajęli 14. miejsce i awansowali dalej, ale potem przegrali dwumecz z AZ Alkmaar 3:6.