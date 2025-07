Jeden gol zadecydował o wyniku w meczu grupowych rywalek Polek na Euro

Trzeci dzień mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet jawił się jako ten najbardziej wyczekiwany przez polskich kibiców. Spotkanie biało-czerwonych z Niemkami w St. Gallen zaplanowano na 21:00. Wcześniej na stadionie w Genewie rozegrane zostało drugie starcie w "polskiej" grupie. W skandynawskich derbach Dunki podejmowały Szwedki.

Zdecydowanie bardziej utytułowaną nacją w piłce nożnej kobiet jest Szwecja. Przed dwoma laty piłkarki "Trzech Koron" zdobyły brąz na mistrzostwach świata i to one zdawały się być faworytkami piątkowego starcia.

W pierwszej połowie sytuacji było jednak jak na lekarstwo. Tuż przed przerwą bramkarka Danii Maja Ostergaard została zmuszona do interwencji po strzale z rzutu wolnego w wykonaniu Filippy Angeldahl. Szwedki przeważały, ale nie potrafiły udokumentować przewagi golem.

To, czego nie udało się zrobić przed przerwą, udało się zrobić w 55. minucie. Podopieczne Petera Gerhardssona zagrały kombinacyjnie, a Kosovare Asllani - grająca po raz 200. w narodowych barwach - wpuściła w pole karne Angeldahl. Zawodniczka Realu Madryt płaskim strzałem trafiła do siatki, otwierając wynik meczu.

Chwilę później piłkę z pustej bramki po strzale Stiny Blackstenius wybiła duńska obrończyni Frederikke Thogersen. Bardzo bliska szczęścia była też Madelen Janogy.

Dunki z rzadka pojawiały się pod szwedzką bramką, ale na 10 minut przed końcem czasu podstawowego drugiej połowy Pernille Harder uderzyły w poprzeczkę i omal nie zaskoczyła Jennifer Falk.

Dania 0:1 Szwecja (0:0)

Gole: Filippa Angeldahl' 55

Filippa Angeldahl' 55 Dania: Ostergaard (gk) - Faerge, Ballisager, Veje - Thogersen, K. Holmgaard (63' Hasbo), Snerle (89' Troelsgaard), S. Holmgaard (75' Nadim) - Thomsen - Vangsgaard (63' Bruun), Harder (k)

Ostergaard (gk) - Faerge, Ballisager, Veje - Thogersen, K. Holmgaard (63' Hasbo), Snerle (89' Troelsgaard), S. Holmgaard (75' Nadim) - Thomsen - Vangsgaard (63' Bruun), Harder (k) trener: Andre Jeglertz

Andre Jeglertz Szwecja: Falk (gk) - Lundkvist (66' Holmberg), Bjorn, Sembrant, J. Andersson - Angeldahl (90+1' Bennison), Asllani (k) (83' Hurtig), Zigiotti Olme - Rytting Kaneryd (83' Jakobsson), Blackstenius, Janogy (66' Blomqvist)

Falk (gk) - Lundkvist (66' Holmberg), Bjorn, Sembrant, J. Andersson - Angeldahl (90+1' Bennison), Asllani (k) (83' Hurtig), Zigiotti Olme - Rytting Kaneryd (83' Jakobsson), Blackstenius, Janogy (66' Blomqvist) trener: Peter Gerhardsson

W drugiej kolejce grupy C, która rozegrana zostanie we wtorek 8 lipca Niemcy zagrają z Danią w Bazylei, a Polska w Lucernie podejmie Szwecję. Zakończenie zmagań grupowych w przypadku "polskiej" grupy zaplanowano na 12 lipca. Wówczas w Zurychu Szwecja zagra z Niemcami, a w Lucernie biało-czerwone zmierzą się z Dunkami. Awans do ćwierćfinału wywalczą dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup.

