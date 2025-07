Ależ skandal! Reprezentant kraju ruszył na ochroniarza. "Złamał mu ząb"

Bójki piłkarzy? Zdarzają się. Ale bójka piłkarza z ochroniarzem? To już pewna nowość. A do takiej sytuacji doszło nad jednym z pięknych, europejskich jezior w miniony wtorek. A co najciekawsze -w całej sprawie są dwie przeciwstawne wersje, a we wszystko zaangażowana jest policja.