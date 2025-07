Tak Niemcy podsumowali Pajor przed pierwszym meczem Euro

W środę 2 lipca rozpoczęły się kobiece mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Islandia przegrała z Finlandią 0:1, a Szwajcaria 1:2 uległa Norwegii. W czwartek zostaną rozegrane kolejne mecze, ale polscy kibice zdecydowanie najbardziej czekają na piątek.

W Niemczech napisali o Pajor. Wszystko dzień przed meczem

"Ewa Pajor dźwiga ciężar kraju. Pierwsza przeciwniczka Niemiec: Ewa Pajor jest dla żeńskiej reprezentacji Polski równie ważna, jak Robert Lewandowski dla męskiej reprezentacji. Lewandowski jest ikoną i gwiazdą męskiej drużyny narodowej, Pajor jest kołem ratunkowym i postacią przewodnią dla żeńskiej drużyny" - napisał portal FrankfurterRundschau.

Podobieństwo pomiędzy Lewandowskim, a Pajor jest więcej. Oboje dziś grają dla FC Barcelony, oboje przed laty podbijali Bundesligę. Lewandowski brylował w barwach Bayernu Monachium, zaś Pajor w VfL Wolfsburg.

- Myślę, że jest naszym ogromnym wzmocnieniem, ale trzeba przyznać też, że jest to zawodniczka, która oddaje całe serce swojemu zespołowi. Jej wpływ na to, jak gra zespół, jest bardzo duży. Cieszymy się, że taką napastniczkę mamy w swoim zespole - tak o wpływie Pajor na reprezentację mówiła selekcjonerka polskiej kadry Nina Patalon.

Reprezentacja Polski, która debiutuje na Euro, trafiła do wymagającej grupy C. Biało-czerwone zmagania w turnieju rozpoczną w piątek 4 lipca o 21:00. Zagrają w St. Gallen z Niemkami. We wtorek 8 lipca w Lucernie zmierzą się ze Szwedkami, a cztery dni później - w tym samym mieście - zakończą udział w fazie grupowej meczem z Dunkami.

