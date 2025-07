Fernando Santos przemówił po śmierci Joty. "Zaczęło się ode mnie..."

Diogo Jota w nocy ze środy na czwartek zginął w wypadku samochodowym (wraz z nim jego brat Andre Silva). To gigantyczna strata również dla Liverpoolu i reprezentacji Portugalii, w których występował zawodnik. A na jego śmierć zareagował Fernando Santos, były selekcjoner portugalskiej i polskiej kadry.

Fernando Santos reaguje na śmierć Diogo Joty

Trener, który dał Jocie zadebiutować w drużynie narodowej, przemówił w portugalskim radiu Antena 1. - Jestem w szoku, brakuje słów. To bardzo smutny moment dla rodziny. Zaczęło się ode mnie... To smutny moment dla wszystkich, szczególnie dla tych, którzy z nim pracowali, ponieważ wszyscy go lubili - powiedział, cytowany przez "Record".

- Śmierć zawsze jest szokująca. W tym przypadku to ogromny szok. Dla rodziny to okropna rzecz - te słowa Santosa, który obecnie jest selekcjonerem reprezentacji Azerbejdżanu, cytuje z kolei portugalski nadawca RTP.

Diogo Jota nie zmarnował szansy od Fernando Santosa. Z reprezentacją Portugalii święcił triumfy

Zmarły piłkarz zadebiutował w reprezentacji 14 listopada 2019 r. w meczu eliminacji Euro 2020 z Litwą (6:0). Chociaż był powoływany już wcześniej, m.in. na turniej finałowy Ligi Narodów 2018/19 - starcia ze Szwajcarią (3:1) i Holandią (1:0) przesiedział na ławce, ale i tak mógł cieszyć się z imponującego wpisu do CV.

Potem Jota pod wodzą Santosa zagrał na Euro 2020, natomiast mundial 2022 stracił przez kontuzję. Po tym turnieju nastąpiła zmiana selekcjonera, lecz po przybyciu Roberto Martineza dalej był powoływany i wystąpił na Euro 2024 oraz w turnieju finałowym LN 2024/25. W tym drugim zagrał nawet kilkanaście minut w zwycięskim finale z Hiszpanią (2:2, 5-3 w karnych), który odbył się 8 czerwca. To był ostatni mecz Diogo Joty w życiu.