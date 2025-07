Tak Niemcy nazwali Pajor na godziny przed meczem z Polską

W środę rozpoczęły się mistrzostwa Europy kobiet w piłce nożnej. Na inaugurację Islandia przegrała 0:1 (0:0) z Finlandią, a Szwajcaria uległa Norwegii 1:2 (1:0). "To było święto. Podniosłe i wzruszające tak, że niejednej piłkarce zaszkliły się oczy. Wypełniony do ostatniego miejsca stadion, rozemocjonowani kibice, piękne wykonanie obu hymnów - to wszystko dalekie jest od codzienności w kobiecym futbolu. A sam mecz? Palce lizać! - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl, nasz wysłannik na turniej.

Tak Niemcy piszą o Ewie Pajor

Już w piątek, 4 lipca reprezentacja Polski rozpocznie Euro. Zmierzy się z jednym z faworytów do medali - drużyną Niemiec. Tamtejsze media ostrzegają swój zespół przed Ewą Pajor.

„Bardzo niebezpieczna: reprezentacja Niemiec ostrzegana przed Pajor" - to tytuł artykułu z ran.de. Wypowiada się w nim Jule Brand, była koleżanka Pajor z drużyny. Zawodniczki grały razem w VFL Wolfsburg. "Ewa nie lubi, gdy rywalki są zbyt blisko niej. Bardzo trudno ją kontrolować. Ewa jest bardzo zacięta, bardzo szybka, bardzo niebezpieczna i lodowata przed bramką. Nie podoba mi się granie przeciwko niej - mówi Brand. pisze ran.de.

Dziennikarze w innym artykule wymieniają również największe gwiazdy turnieju. W tym gronie jest sześć zawodniczek: Ewa Pajor, Hiszpanka Aitana Bonmati, Niemka Lea Schuller, Norweżka Caroline Graham Hansen, Dunka Pernille Harder i reprezentantka Anglii: Leah Willliamson.

"Jej odejście było jednym z powodów sezonu bez tytułu dla VfL Wolfsburg. Latem ubiegłego roku Ewa Pajor po dziewięciu latach odeszła do Barcelony. Tam zdobyła 47 goli w 53 meczach w zeszłym sezonie, dodając 17 asyst. Będzie również zagrożeniem dla rywalek reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy, ale w przeciwieństwie do jej klubowej kariery strzeleckiej, jest bardziej samotna. To inne reprezentacje są faworytkami" - czytamy w ran.de.

Początek meczu Polska - Niemcy w piątek o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

W czwartek kolejne dwa spotkania Euro: Belgia - Włochy (godz. 18) i Hiszpania - Portugalia (godz. 21).

