Znany piłkarz aresztowany na lotnisku w Paryżu po powrocie z KMŚ

Drużyna Esperance Tunis bardzo szybko zakończyła zmagania w Klubowych Mistrzostwach Świata. Na początku przegrała z Flamengo 0:2 i choć potem niespodziewanie pokonała Los Angeles FC, to w ostatnim meczu została rozbita przez Chelsea 0:3. Zespół musiał sobie jednak radzić bez kluczowego gracza Youcefa Belailiego, gdyż ten pauzował z powodu dwóch żółtych kartek. Mimo że nie zagrał, właśnie zrobiło się o nim głośno.

Sceny na lotnisku w Paryżu. Uczestnik KMŚ boso wyprowadzony z terminala

Do niecodziennych scen doszło w środę rano na lotnisku w Paryżu. Belaili został zatrzymany po tym, jak starł się z personelem Air France podczas lotu z Nowego Jorku - przekazała stacja RMC Sport. Rzekomo powodem całego zajścia była odmowa prawidłowego zapięcia pasów bezpieczeństwa dziecka, które podróżowało z zawodnikiem.

Podano, że słowny konflikt doprowadził do tego, że jeden z pracowników błyskawicznie po lądowaniu zawiadomił policję. Do sieci wypłynęły filmiki, podczas których widzimy, jak policjanci eskortują zakutego w kajdanki piłkarza, który nie miał nawet na sobie butów. Stacja RMC ujawniła, że trafił on do aresztu, podobnie jak jego brat, który również był na pokładzie. Wiemy już, że obaj zostali wypuszczeni, natomiast nie zmienia to faktu, że w nadchodzących dniach mogą zostać wobec nich podjęte działania prawne.

RMC niedługo potem zakomunikowało, że Belaili "dolał oliwy do ognia", gdyż zamieścił na Instagramie post, w którym "zaatakował" pracownika, z którym się pokłócił. "Dumny bękart" - napisał, dodając fotografię wspomnianego mężczyzny. Wpis szybko został jednak usunięty.

Na całe zdarzenie zareagował również ojciec Belailiego. "Został źle potraktowany na lotnisku, nie popełnił żadnego przestępstwa. Po prostu próbował zapiąć pas bezpieczeństwa dwuletniego syna" - oznajmił dla stacji El Heddaf TV. - To, co musiał wycierpieć, jest całkowicie niedopuszczalne. To hańba traktować międzynarodowego piłkarza w ten sposób - podsumował.