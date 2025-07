Jest głos ze zjazdu PZPN ws. selekcjonera. Ależ sensacja

Maciej Skorża odmówił ostatnio władzom PZPN-u i nie zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. - Bycie trenerem kadry to byłby dla mnie ogromny zaszczyt, ale w tej chwili są inne cele przede mną, inne zadania do wykonania. (...) Mam nadzieję, że może będzie mi jeszcze kiedyś dane poprowadzić polską kadrę - przekazał. Kto zatem zostanie następcą Michała Probierza?

Oto kandydat na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski? Niespodziewane słowa

Nowy wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych.Adam Kaźmierczak, który zastąpił na stanowisku Henryka Kulę, ujawnił, do kiedy wybrany zostanie nowy selekcjoner. - Musimy mieć przekonanie, że będzie to trener, który da nam awans na mundial. Chcemy zamknąć sprawę do 15 lipca - powiedział. Nie wspomniał za to, kto znajduje się w gronie głównych kandydatów. Awłaśnie pojawił się pewien przeciek.

Portal Gol24.pl przyznał, że "w kuluarach poniedziałkowego zjazdu - i to w różnych gremiach - mocno dyskutowana była kandydatura... Adriana Siemieńca". To nazwisko trenera Jagiellonii padało najczęściej. Podkreślono, że po wyborach Kulesza będzie chciał otoczyć się "zaufanymi, sprawdzonymi w innych niż tylko związkowe realiach". I dlatego poza szefem Podlaskiego Związku Piłki Nożnej Sławomirem Kopczewskim, który został właśnie wiceprezesem ds. szkolenia, rozważa zatrudnienie - właśnie Siemieńca.

Dodatkowo przekazano nowe wieści nt. Urbana. "Sternik PZPN był zdystansowany, iż miał obawiać się wpływu... Henryka Kuli (oczywiście jako wiceprezesa) na tego szkoleniowca. A w konsekwencji - mieć także obawy o jego autonomię" - czytamy. Autor tekstu Adam Godlewski zastanawia się jednak: "czy fakt, że śląski baron został utrącony z prezydium związku, może mieć jakikolwiek wpływ na notowania - konsekwentnie podpowiadanego Kuleszy przez wielu ludzi ze środowiska piłkarskiego - Urbana?".

Wracając do Siemieńca, to podczas poniedziałkowego spotkania szybko zareagował na taką plotkę Przewodniczący Rady Nadzorczej Jagiellonii Białystok Wojciech Strzałkowski, który ostatecznie nie wszedł do zarządu PZPN. - Pan Adrian Siemieniec jest zajęty. Ma misję, wizję, plan rozpoczęty - oznajmił z uśmiechem.

Siemieniec to jeden z najbardziej obiecujących trenerów pracujących obecnie w ekstraklasie. Mimo młodego wieku - ma zaledwie 33 lata - już odniósł spore sukcesy. Z Jagiellonią Białystok zdobył mistrzostwo Polski, awansował też do ćwierćfinału Ligi Konferencji, natomiast ubiegły sezon zakończył z brązowym medalem ekstraklasy.