Na początku tygodnia Cezary Kulesza został wybrany prezesem PZPN na drugą kadencję. Ostatecznie poparło go 98 osób, siedem było przeciwnych, a 11 wstrzymało się od głosu. Nie może być jednak zadowolony, gdyż wskazani przez niego wiceprezesi: Maciej Mateńko, Mieczysław Golba oraz Henryk Kula nie otrzymali mandatów do pełnienia dotychczasowych funkcji. Na ich miejsce powołani zostali kolejno: Sławomir Kopczewski, Dariusz Mioduski oraz Adam Kaźmierczak.

Na Kuleszę spadła w ostatnich dniach bardzo duża krytyka. - Widziałem Czarka, który nie miał oczu pokerzysty. Tylko człowieka przerażonego, niepewnego, który nie wie, co się dalej stanie - mówił były prezes PZPN Zbigniew Boniek po ogłoszeniu wyników wyborów. Bolesne słowa w kierunku Kuleszy przekazał właśnie... Kuba Wojewódzki.

Ten nie wspominał jednak o wyborach. "Prezes PZPN Cezary Kulesza został sfotografowany za kierownicą GLS. I to jest jedyna rzecz, która łączy nas z niemiecką piłką" - napisał ironicznie w najnowszym numerze "Polityki" w rubryce "Mea pulpa". Te słowa to spore zaskoczenie, gdyż Wojewódzki rzadko wypowiada się na tematy okołosportowe. Ostatni raz zrobił to po wygranym w marcu meczu z Litwą. "Był Taco. Był Podsiadło. Była Sanah. Dziś na Narodowym kabaret. Dobranoc" - przekazał.

Oczywiście Wojewódzki nie jest jedynym, który wypunktował Kuleszę. Portal Goniec.pl zamieścił w środę interesujący artykuł poświęcony działaczowi. "Aż trudno w to uwierzyć, ale politycy Zjednoczonej Prawicy, z działaczami PZPN, w kółeczku, przytuleni do siebie, trzymają się rękami w pasie i śpiewają… ulubioną religijną pieśń Jana Pawła II, czyli 'Barkę'" - czytamy o sytuacji z końcówki 2021 roku. A takich zdarzeń było zdecydowanie więcej.

Ciekawą opinią po poniedziałkowych wyborach podzielił się również szef rady nadzorczej Rakowa Częstochowa i członek PZPN Wojciech Cygan. - W sytuacji, w której szef jakiejś organizacji po czterech latach wskazuje trzech swoich zastępców, prosi o ich reelekcję i nie jest ona udzielona, to na pewno w jakiś sposób nie buduje to pozycji tego szefa - podsumował.