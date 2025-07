Astronomiczna kwota dla europejskiego giganta. Zgarnie setki milionów

Kontrakt opiewający na astronomiczną kwotę podpisała Borussia Dortmund. Od kilkunastu lat utrzymuje się w ścisłej czołówce nie tylko Bundesligi, ale europejskiej piłki. To finalista Ligi Mistrzów z 2013 i 2024 r., największy konkurent Bayernu Monachium. W klubowym rankingu UEFA zajmuje ósme miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Kosmiczne pieniądze dla Borussii Dortmund

Stroje dla Borussi Dortmund projektuje od 2012 r. niemiecka firma Puma, jedna z największych na rynku odzieży sportowej, która często proponuje oryginalne wzory i kroje. W Dortmundzie są dotychczas zadowoleni z tej współpracy, dlatego zdecydowano się podpisać nową umowę z producentem.

Według "Kickera" BVB dogadała się z Pumą na kontrakt do końca sezonu 2033/2034, więc jest to umowa długoterminowa. Dzięki tej umowie klub z Signal Iduna Park zarobi aż 400 mln euro. To są kosmiczne pieniądze.

- Nasza współpraca z PUMA układa się tak dobrze, ponieważ mamy takie samo podejście do piłki nożnej, a nasze wartości są bardzo podobne. To, co do tej pory wspólnie osiągnęliśmy, nie byłoby możliwe z żadnym innym partnerem. Cieszymy się, że będziemy kontynuować tę drogę razem w nadchodzących sezonach" - stwierdził dyrektor zarządzający Borussii, Carsten Cramer.

Zobacz też: Rywal rzuca Lewandowskiemu wyzwanie. Odważne słowa

Sama Puma także pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę z Dortmundem. - Przedłużając nasze długoterminowe partnerstwo z BVB, pokazujemy, jak ważny jest dla nas klub i jego wartości. Każdego sezonu jesteśmy na nowo inspirowani niesamowitą kulturą kibiców klubu, pasją legendarnej Żółtej Ściany i atrakcyjnym stylem gry drużyny. Nie możemy się doczekać, aby wspólnie pisać historię niemieckiej piłki nożnej - przyznał Matthias Baeumer, dyrektor ds. handlowych Pumy.

Borussia Dortmund wciąż walczy w Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA. W 1/8 finału pokonała meksykański Monterrey 2:1. W ćwierćfinale zmierzy się z Realem Madryt. Będzie to okazja na rewanż za finał LM sprzed roku. To spotkanie odbędzie się w sobotę 5 lipca o godzinie 22:00 czasu polskiego.