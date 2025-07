Rywal rzuca Lewandowskiemu wyzwanie. Odważne słowa

W minionym sezonie Hansi Flick wystawiał w ataku Roberta Lewandowskiego lub Ferrana Torresa. Czasem korzystał z opcji z Danim Olmo jako fałszywą "dziewiątką". Jeśli przyjdzie Nico Williams, to na podobnej pozycji mógłby grać Raphinha. Na wylocie z FC Barcelony jest Pau Victor. Cały czas w orbicie zainteresowań jest Marcus Rashford.

Torres rzuca wyzwanie Lewandowskiemu

Wydaje się jednak, że Flick dalej będzie chciał stawiać przede wszystkim na Lewandowskiego, ale na swoje szanse liczy Ferran Torres. Hiszpan odnalazł się na pozycji napastnika. Nie ukrywał w trakcie sezonu, że uczył się od Lewandowskiego, podpatrywał go i prosił o wskazówki. W zeszłym sezonie Hiszpan strzelił łącznie 19 goli. Nie obawia się o swoje miejsce po przyjściu Nico Williamsa, rzuca wyzwanie sobie i Lewandowskiemu. Chce wygryźć Polaka z podstawowego składu.

- Widzę siebie tylko w Barcelonie. Zostanę tutaj i będę walczył o miejsce w drużynie i zostanie niekwestionowanym starterem - powiedział w rozmowie z mediami podczas kampusu w jego rodzinnym mieście Foios.

Oprócz tego, że Torres chce walczyć o pierwszy skład, przewiduje, że szybko zgrałby się z Williamsem. Znają się z reprezentacji Hiszpanii, mają bardzo dobry kontakt. To powinno przyspieszyć potencjalną aklimatyzację skrzydłowego.

- Wszyscy wielcy piłkarze chcą grać dla najlepszych klubów, a Barcelona jest jednym z nich. Nie wiem, co się wydarzy, ale na pewno będzie to coś pozytywnego. W reprezentacji już razem graliśmy, chciałbym z nim grać i moglibyśmy stworzyć dobre trio, jeśli wszystko się ułoży - stwierdził Torres.

Hiszpan stracił końcówkę sezonu przez zapalenie wyrostka robaczkowego, musiał przejść operację. Powinien być do dyspozycji już na początku przygotowań do nowego sezonu. Jest optymistycznie nastawiony.

- Fizycznie czuję się dobrze, a psychicznie jeszcze lepiej. Czekam i mam nadzieję, że dołączę do drużyny tak szybko, jak to możliwe i mam nadzieję, że będzie to wspaniały rok tak, jak poprzedni - ocenił.

FC Barcelona zacznie przygotowania do sezonu 13 lipca. Na przełomie lipca i sierpnia uda się na zgrupowanie do Azji, gdzie przewidziane ma trzy sparingi. Przed startem sezonu La Ligi (17 sierpnia) planuje jeszcze zagrać mecz o Puchar Gampera i przebudowywanym Spotify Camp Nou.