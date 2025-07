Nowe wieści ws. powrotu kadrowicza do Polski. Wszystko jasne

Bartosz Bereszyński wracający do Polski? Taki scenariusz mógł zapukać do głów polskich kibiców, kiedy w mediach pojawiły się informacje o zainteresowaniu jednego z klubów. Czy były piłkarz Lecha Poznań i Legii Warszawa rzeczywiście ponownie zagra w ojczyźnie? Informacje w tej sprawie przekazał Football Scout.

Bereszyński znów zagra w Polsce? Ujawniają

"Temat jest, ale piłkarz nie wróci jeszcze do Polski" - napisał na swoim profilu na portalu X.

Nazwisko Bereszyńskiego pojawiło się wcześniej w przestrzeni medialnej w kontekście powrotu do Polski, a konkretniej wzmocnieniu mającego mocarstwowe plany beniaminka I ligi. "Pojawiały się plotki, jakoby Miłosz Kozak miał trafić do Wieczystej Kraków - otóż nie. W ogóle nie było takiego tematu, przynajmniej na razie. Na ten moment Ruch nie ma żadnych ofert za Kozaka. A Wieczystej... podoba się myśl, by wzmocnić miał ją Bartosz Bereszyński. Ale calma" - tak na portalu X pisał dziennikarz katowickiego "Sportu" Piotr Tubacki.

Wieczysta już wcześniej zademonstrowała swoje możliwości finansowe. Do Krakowa ściągnęła piłkarzy znanych z rzeczywistości ekstraklasowej: Carlitosa, Dawida Szymonowicza, Kamila Pestkę i Kamila Dankowskiego.

Bereszyński do 2017 roku występuje za granicą. Wtedy przeniósł się z Legii Warszawa do Sampdorii Genua. Dla tego klubu rozegrał aż 212 meczów, w których zdobył jednego gola i zanotował dziewięć asyst. Jest drugim obcokrajowcem w historii Sampdorii pod względem liczby występów. Więcej spotkań od niego rozegrał tylko legendarny Brazylijczyk Toninho Cerezo (216).

Dwa sezony spędził także na wypożyczeniu. Wiosną 2023 roku był piłkarzem Napoli. Zagrał w trzech meczach i zaliczył jedną asystę, zostając tym samym mistrzem Włoch. Rozgrywki 2023/2024 - kiedy Sampdoria grała w Serie B - niemal w całości spędził w barwach Empoli, występującego na najwyższym poziomie rozgrywkowego.

W ostatnim sezonie Bereszyński wystąpił w 21 meczach na zapleczu włoskiej elity, już w barwach drużyny z Genui. Od 30 czerwca doświadczony obrońca jest wolnym zawodnikiem. Jego kontrakt wygasł.

Bartosz Bereszyński jest 58-krotnym reprezentantem Polski, uczestnikiem mundiali w 2018 i 2022 roku, a także Euro 2020 i 2024.