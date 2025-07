Nieprawdopodobne, co zrobił Haaland po klęsce City. Wideo hitem sieci

Ogromną niespodzianką zakończył się mecz Manchester City - Al-Hilal w 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata. "Al-Hilal sprawiło wielką sensację, wygrywając po dogrywce 4:3. To zdecydowanie wielki sukces Saudyjczyków pod wodzą Simone Inzaghiego, który pracuje z zespołem mniej niż miesiąc" - relacjonowaliśmy na łamach Sport.pl.

Ofensywa transferowa Erlinga Haalanda

Gola w tym meczu strzelił m.in. Erling Haaland, który został przyłapany na "załatwianiu transferu" Manchesterowi City. Duże znaczenie w tym meczu miała postawa Yassine'a Bounou. Marokańczyk popisał się wieloma świetnymi interwencjami, które nie umknęły uwadze norweskiego napastnika.

Dziennikarze talksport.com stwierdzili żartobliwie, że Haaland pokazał, że po zakończeniu kariery piłkarskiej może zostać powołany na stanowisko dyrektora sportowego. "Po końcowym gwizdku widziano, jak Haaland obejmował Bounou, po czym zdawał się gestykulować do 34-letniego bramkarza, by ten dołączył do niego w Manchesterze City" - czytamy.

Media: To cios w Edersona, który był niedaleko

Brytyjscy dziennikarze zauważyli również, iż w czasie, gdy Norweg wcielał się w postać Hugo Viany (dyrektora sportowego Manchesteru City - przyp. red.), "jego kolega z drużyny i bramkarz City Ederson był zaledwie kilka metrów od nich" - czytamy.

"Czas rekrutacji Haalanda nie mógł być gorszy dla Brazylijczyka po jego słabym występie w Orlando. Zawinił przy dwóch z czterech goli Al Hilal, dwukrotnie odbijając piłkę wprost pod nogi Leonardo, który zdobył dublet" - pisze talkSPORT o meczu w wykonaniu Edersona.