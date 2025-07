Tragiczne wieści. Nie żyje Andrzej Materski

Jak podało Katolickie Radio Podlasie, Andrzej Materski odszedł po długiej i ciężkiej chorobie. Był osobą lubianą i cenioną w regionie, jego działalność została wyróżniona m.in. nagrodami od władz miasta Siedlce.

Zmarł Andrzej Materski

Andrzej Materski był mocno związany z Siedlcami i tamtejszą Pogonią, która gra dziś w Betclic 1. Lidze. Występował w barwach tego klubu, pełnił rolę trenera, był także spikerem, działaczem, wiceprezesem oraz prezesem siedleckiej Pogoni.

Zajmował się także dziennikarstwem, współpracował z lokalną prasą, radiem i telewizją. Prowadził audycje "O tym się mówi" i "Porozmawiajmy jak ludzie" na antenie Katolickiego Radia Podlasie, przygotowywał serwisy informacyjne i sportowe dla rozgłośni. W TV Wschód prowadził "Magazyn Sportowy".

"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszego redakcyjnego kolegi, Andrzeja Materskiego – człowieka o wielkim sercu, niezwykłej serdeczności i niesłabnącym optymizmie. Zawsze pełen pasji, zarażał innych miłością do sportu – tej, która towarzyszyła mu przez całe życie. Był nie tylko dziennikarzem sportowym, ale też nauczycielem i mentorem – człowiekiem, który potrafił słuchać, wspierać i inspirować. Zapamiętamy go jako kolegę, który nigdy nie przechodził obojętnie obok drugiego człowieka, który potrafił rozjaśnić każdy dzień dobrym słowem i szczerym uśmiechem" - tak pożegnała go TV Wschód w poście na Facebooku.

W ciepłych słowach o Materskim pisano także na łamach "Słowa Podlasia". "To wybitna postać dziennikarstwa sportowego w naszych regionie. Wręcz kultowa. Znakomity kolega, wspaniały człowiek. Jego zapał i chęć tworzenia zawsze inspirowały. O tym niech świadczy fakt, że gdy był prezesem siedleckiej Pogoni, ta święciła największe sukcesy" - czytamy.

W 2016 r. Materski został uhonorowany nagrodą Prezydenta Siedlec "Aleksandria". Był wtedy wiceprezesem Pogoni. Rok temu otrzymał nagrodę im. Ludomira Benedyktowicza za działalność publicystyczną i popularyzację sportu w regionie.

Andrzej Materski zmarł w wieku 72 lat.